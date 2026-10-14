Фермер из Башкирии выбрал службу в подразделении БПЛА

По данным администрации Мечетлинского района, на службе боец отвечает за снабжение: доставляет дроноводам нужные запчасти, следит за тем, чтобы техника работала без перебоев, и обеспечивает своевременное пополнение ресурсов.

Мужчина подписал контракт с Минобороны РФ в марте этого года, после чего прошёл подготовку в Воронеже. До этого он управлял собственным крестьянско‑фермерским хозяйством. У военнослужащего трое детей — он признаётся, что они для него главная гордость и главный стимул: ради семьи он готов справляться с любыми трудностями.

В Башкирии продолжается формирование батальона войск беспилотных систем имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. Помимо операторов БПЛА, в подразделение требуются водители, механики, электрики и специалисты других профилей.

Источник: ИА "Башинформ".

Фото: администрация Мечетлинского района | МАКС.

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