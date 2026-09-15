Башкортостан в числе регионов-лидеров по числу введенных объектов водоснабжения

За последние пять лет за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) было построено и реконструировано 15 крупных объектов по тепло- и водоснабжению:

— в 2023 году — 8 объектов в Альшеевском, Нуримановском, Белорецком, Калтасинском, Архангельском, Кугарчинском, Гафурийском, Татышлинском районах;

— в 2024 году — 6 объектов в Учалинском, Аургазинском, Ишимбайском районах, в г. Стерлитамаке, Уфе;

— в 2025 году — 1 объект в Уфе.

В Башкортостане в 2026 году планируют построить и модернизировать сети водоснабжения и водоотведения в Нефтекамске и котельную в селе Краснохолмский Калтасинского района.

— Стремление к участию во всех доступных федеральных программах — это стратегическая необходимость для модернизации наших инфраструктурных сетей. Мы не можем полагаться исключительно на собственные ресурсы. Федеральные программы, казначейские кредиты позволяют существенно ускорить внедрение новых технологий, — отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Башкортостана Ирина Голованова.

Системная работа по модернизации объектов тепло- и водоснабжения ведется по всей стране. С 2022 года в России обновили и построили 910 объектов водоснабжения общей протяженностью около 3 тысяч километров. Работы велись за счёт инфраструктурных бюджетных кредитов, специальных казначейских и казначейских инфраструктурных кредитов, займов из Фонда национального благосостояния и федеральной поддержки. Оператором выступает Фонд развития территорий (ФРТ). Мероприятия нацпроекта «Инфраструктура для жизни» синхронизированы с Народной программой партии «Единая Россия».

Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин заявил, что модернизация систем водоснабжения — это одна из основ качества жизни людей. От того, насколько надёжно и бесперебойно подаётся чистая вода в дома, больницы, школы, детские сады и на предприятия, напрямую зависит здоровье граждан, комфорт проживания и устойчивая работа всей социальной и экономической инфраструктуры, особенно в осенне-зимний период.

— Устаревшие сети и сооружения — это не только высокий уровень аварийности и потери ресурса, но и серьёзные риски для потребителей. Именно поэтому модернизация этой сферы находится на постоянном контроле, вопрос обсуждается со всеми губернаторами и отраслевыми ведомствами в рамках еженедельных заседаний штаба Правительственной комиссии по региональному развитию. Работа ведётся комплексно, в том числе утверждены эффективные инструменты федеральной поддержки регионов, — сообщил Марат Хуснуллин.

Генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин добавил, что специалисты ФРТ регулярно ведут мониторинг реализации проектов по модернизации ЖКХ в регионах, в том числе по части водоснабжения. Работы в этой сфере — в приоритете, так как подача воды — это то, без чего невозможен ежедневный быт и комфортная жизнь.