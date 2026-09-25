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Общие статьи
25 Сентября , 07:58

Глава Башкирии показал, как строится Межвузовский кампус

Работы на площадке будущего Межвузовского кампуса Евразийского НОЦ не останавливаются ни на день.

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— Не вдаваясь в детали, скажу, что скоро мы уже завершим остекление башен. Напомню, их у нас семь, высотой от 11 до 29 этажей. И каждая из них названа в честь выдающихся ученых — Пифагор, Аристотель, Авиценна, Шэнь Ко, Менделеев, Вернадский и Циолковский, — отметил Радий Хабиров в соцсетях.

— Уже в следующем году сюда заселятся студенты, преподаватели, приглашенные ученые. Очень ждем этого момента. А пока показываю, что происходит на одной из главных строек нашей республики. Уникальные кадры — исторические!

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