В Уфе пройдёт международная научная конференция «Идеалы и ценности ислама»

Проект реализуется при поддержке Центрального духовного управления мусульман России и Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования. Ожидается участие представителей муфтиятов и ведущих исламских университетов России, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Беларуси, а также приглашенных сотрудников посольств ряда стран в Москве.

С приветственным словом к представителям СМИ обратился Верховный муфтий России Талгат Таджуддинов. Он отметил, что в этом году научно-практическая конференция «Идеалы и ценности ислама» будет посвящена Году единства народов России, объявленному по решению президента страны Владимира Путина.

— Единство достигается через взаимопонимание, мир и согласие, сохранение духовно-нравственных ценностей, — сказал Талгат Таджуддинов.

Председатель Центрального духовного управления мусульман России подчеркнул важность сохранения человечности, уважения к традициям всех конфессий.

Как отметил председатель Совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе Башкортостана Азат Фаттахов, выбор Уфы в качестве постоянной площадки для форумов такого уровня не случаен: здесь находится резиденция Верховного Муфтия России и Центральное духовное управление мусульман — старейший и крупнейший духовный центр страны, объединяющий более 20 духовных управлений. Спикер подчеркнул, что глава Башкирии Радий Хабиров также планирует посетить это масштабное событие.

— Конференция пройдёт в одном из главных залов нашей республики — здании Государственного Собрания Башкортостана, — сообщил Азат Фаттахов.

Отдельное внимание будет уделено духовной помощи военнослужащим, организации гуманитарной помощи и поддержке их семей. В фойе Госсобрания развернется выставка республиканского филиала фонда «Защитники Отечества», где можно будет пообщаться с представителями духовенства, работающими на передовой, и участниками спецоперации.

Программа мероприятия включит в себя пленарное заседание, после чего работа продолжится на профильных круглых столах по каждому из ключевых направлений. По словам проектора по научной работе РИУ ЦДУМ России Руслана Саяхова, одна из секций будет посвящена глобальным вызовам современности и духовно-нравственному здоровью общества. Акцент будет сделан на проблеме сохранения семьи: отмечается, что около 80% молодых семей распадаются в первые годы после создания — тенденция, актуальная как для России, так и для мирового сообщества, поэтому вопросы брака, семейных устоев и рождаемости станут центральными в обсуждении. Также в рамках конференции состоится II международный круглый стол «Развитие исламского образования на евразийском пространстве», где проанализируют работу религиозных организаций за прошедшее время и определят основные тенденции на следующие годы.