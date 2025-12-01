-12 °С
1 Декабря , 17:17

Стерлитамакские депутаты приняли участие в акции «Коробка храбрости»

Депутатский корпус «Единой России» во главе с председателем Совета городского округа Игорем Сыровым и исполнительным секретарём местного отделения Лилией Бикметовой побывали в детской больнице по ул.Нагуманова, а также в детском хирургическом отделении.В рамках благотворительной акции ребятам привезли книги, игрушки, раскраски, материалы для рисования, пазлы и многое другое. В детской хирургии ГБУЗ № 1 также установили новые сушилки для рук.

ФОТО СЕРГЕЯ КРАМСКОВА

