На тайном фронте

Мы продолжаем серию публикаций Марса Абдеева, ветерана органов Госбезопасности РФ, члена Союза журналистов РФ и РБ, выпускника школы № 18 города Стерлитамака

Перед войной советский Дальний Восток был нашпигован японской агентурой. НКВД СССР и Главное управление контрразведки «Смерш» начали против неё невидимую войну. До начала военных действий в органы Смерша Дальнего Востока были направлены 310 контрразведчиков, прошедших войну с Германией, а в ходе подготовки и непосредственно перед наступлением советских войск к ним добавились ещё 200 человек, имевших богатый опыт сложных контрразведывательных операций.

Главное управление военной контрразведки «Смерш» во главе с начальником, комиссаром 2­го ранга госбезопасности Абакумовым, перебралось из Москвы в Хабаровск. Поближе к действующему фронту. С ними в составе своей группы прибыл и гуттаперчевый разведчик Фома. Перед группой были поставлены задачи добыть современные карты Маньчжурии (японского изготовления), японские и другие секретные документы (приказы, донесения, сводки, шифры), а также установить связь с партизанским движением в Маньчжурии. Поддерживая и развивая его, советская военная разведка получала взамен разветвлённую разведывательную сеть.

До начала боевых действий и в ожидании очередного задания Фома (Это продолжение рассказа о нём. Начало – в номере 70 (20211) «СР» от 29 августа 2026 года.) изучал окрестности сопредельной стороны. Он свободно пересекал границу и ежедневно проходил 10­15 километров по вражеской территории, засекая объекты японской обороны. При приближении опасности сливался с природой – с деревьями, камнями, зеленью – и становился невидимым. Фома не переставал удивляться: как же далеко от родного Ермолаева закинула его судьба.

В тот день он возвращался после очередной вылазки на базу по скалистой местности. Вдруг за спиной раздалось:

– Эй ты, стой! Кто такой? Откуда?

Фома оглянулся и увидел крепкого юношу 14­15 лет.

– Я Фома, пришёл с той стороны. Дела у меня здесь.

– А я Гера, – представился незнакомец. – Мы тут вместе живем, заходи к нам.

И повёл Фому за скалу, где открылся вход в пещеру. Каменное убежище было просторным и, как сразу отметил Фома, опрятным, ухоженным. В нём можно было спастись от холода и жары, хищных животных и опасных соседей. Пещера была полностью обставлена: постельные принадлежности, вещи, крючки и свечи на стенах, импровизированный камин и другие предметы. Жили в ней полтора десятка беспризорников. Старшим был Гера, сын оренбургского казачьего есаула, покинувшего Россию после революции и поселившегося в Харбине. Он погиб от рук японских захватчиков. Чуть позже не стало матери.

Подростки, лишившиеся родителей, вынуждены были самостоятельно решать насущные проблемы. И часто единственным способом выживания для них становилось воровство. Авторитет Геры среди обитателей пещеры оказался непререкаемым. Он сам был чистоплотным и того же требовал от своих собратьев. Не терпел лохмотьев и грязи. Чуть что – гнал чумазых на соседний ручей: помыться, постираться. Пища была общей заботой. С утра все расходились в разные стороны и должны были вернуться со своей долей в общий котёл.

Обитатели пещеры встретили Фому доброжелательно. Особенно когда он показал им свои гуттаперчевые способности. Все ахнули, когда он оттолкнулся от земли, взлетел вверх и прилип к каменному потолку. А потом Фома свернулся в клубок, пролез в едва заметную щель, прошёлся по стенам и потолку. Бедные ребята! Они рано остались без родителей и вряд ли раньше видели подобное представление. И каждый раз, когда Фома заходил к ним, они дружно просили его показать свои трюки. И он охотно демонстрировал им свои уникальные способности.

Гера тоже очень привязался к Фоме. Часто просил его рассказать что­-нибудь об Оренбурге, в котором тот часто бывал с отцом. От Ермолаева до Оренбурга чуть больше 100 километров. Поэтому за покупками и по делам многие часто ездили именно в этот город.

Вскоре выяснилось, что пещера не простая. Она была делом рук японцев. Отсюда шёл подземный ход через границу. Готовясь к войне, Япония проложила более сотни таких ходов на советскую сторону. Наши военные их пока не трогали, но каждый выход находился под контролем. Фома доложил командиру группы о встрече с беспризорниками и японских подземных сооружениях. Командир ознакомил Малыша (это, напомню, кличка Фомы) с очередным заданием.

По информации надёжных источников, в Харбине по заказу штаба Квантунской армии начали печатать современные карты Маньчжурии с указанием оборонительных укреплений. Задача перед гуттаперчевым разведчиком была поставлена однозначная – проникнуть в типографию и добыть свежие карты. «Давай, Малыш, не подкачай, – напутствовал его полковник. – Ты должен это сделать».

Харбин располагался не на самой границе с Маньчжурией, но был важным стратегическим центром в этом регионе и оказался в центре военных действий в августе 1945 года. Город, появившийся благодаря строительству КВЖД, долгие годы был самым крупным центром русской эмиграции в Азии.

Ещё до прихода наших войск в Харбин здесь был создан комитет самообороны. Он и оказал помощь Фоме в выполнении боевого задания.

Типография находилась в старинном трёхэтажном здании, огороженном по периметру крепким забором. На въезде в будке сидел охранник. Вдоль забора рос маньчжурский ясень – дерево высотой до 30 метров и диаметром ствола до метра. Крона высоко поднята, ажурная. Сучья немногочисленные, но толстые и крепкие, они были собраны в верхней трети ствола и отходили от него примерно под углом в 45 градусов. У себя в Ермолаеве или ещё где Фома таких деревьев не видел. Но они его устраивали.

Взобравшись на ближайший ствол, он оттолкнулся и буквально полетел, едва касаясь веток других деревьев. Так он добрался до типографии и влез в окно на третьем этаже, предусмотрительно оставленное открытым членами самообороны. Свежие карты с грифом «секретно» лежали на столе. Фома сунул их в специально прихваченный тубус и закинул его за спину. Обратный путь снова пролетел по веткам и спрыгнул за оградой типографии. «Ну ты, Фома, даёшь! – удивлённо воскликнул Гера. – Ты что, летать умеешь?» Он на всякий случай сопровождал Фому, так как вырос в Харбине и хорошо знал город.

Карты пришлись очень кстати и выручили наших военных в начавшейся вскоре войне.

К очередному заданию Фома опять привлёк Геру. Предстояло проникнуть на японский военный аэродром и добыть техническую документацию. Он находился в десяти километрах от границы. По сведениям разведки, туда перебросили новейшие модификации истребителей «Зеро». Их технические данные оставались неизвестными. Советскому воздушному флоту нужно было знать, с чем он может столкнуться в бою.

Для операции выбрали обеденное время, когда лётный и технический состав уходил в столовую. У японцев с этим было строго. На поле стояло с десяток самолётов. Гера выбрал два крайних. «Бери все бумаги, которые увидишь в кабине», – напутствовал товарища Фома. Когда поле совсем опустело, Гера быстро и ловко заглянул в кабины и спрятал за пазуху найденные документы. Уверенные в полной безопасности, лётчики не запирали свои самолёты. Сам Фома взобрался на наблюдательную вышку и прихватил лежащую на пульте управления документацию. Им понадобилось не более пяти минут, чтобы выполнить задание. «Ну всё, Гера, бежим. Они скоро очухаются и, возможно, устроят за нами погоню». Пробежать десяток километров для Фомы было несложно. У Геры сказывалось отсутствие тренировок, но он не сдавался. Уже подбегая к пограничному пункту, они услышали за спиной приближающийся лай собак и отчаянные крики самураев. Беглецы только успели проскочить границу, а преследователей встретили суровые лица пограничников с автоматами в руках.

Принесённым документам не было цены. Гера добыл руководство лётчика, а Малыш прихватил совершенно секретный код распознавания «свой – чужой». В тот же день документы легли на стол начальству, а в лётные части разослали ориентировку. Фоме передали благодарность начальника Смерша генерал ­полковника Виктора Абакумова. А он выпросил у начпрода тушёнку и солдатский хлеб и устроил пир своим друзьям.

Позже стало известно, что на аэродроме состоялись большие разборки и экзекуции. А командир лётного отряда, майор из древнего самурайского рода, не стерпев позора, устроил себе харакири.

За день до начала боевых действий Фома обратился к генералу Абакумову с просьбой вытащить друзей­ беспризорников с той стороны и спасти им жизнь. Генерал тотчас подключился и договорился, что их примет Хабаровский детский дом. Ребят вывели на советскую территорию через подземный ход. Здесь их ожидал штабной автобус и директор детского дома. Фома простился с новыми друзьями. Похоже, навсегда.

Вернувшись домой в Ермолаево, он ни с кем не вступал в переписку. В документе о неразглашении, который он подписал, было запрещено поддерживать письменную или другую связь с теми, кто мог знать о его службе в Смерше. У него не было никаких наград. Одни благодарности. Потому что это не считалось войной. Это были тайные операции, о которых нельзя было рассказывать.

Через много лет Фома увидел Геру по телевизору. Тот стал большим военным начальником и посетил родину своих родителей – город Оренбург. С экрана Гера рассказал, что военную карьеру начал с Суворовского училища.

В 1943 году в СССР появились суворовские училища. Инициатором их создания стал генерал-­лейтенант Алексей Игнатов. Именно он направил письмо Сталину, в котором рассказал о своей идее. За ориентир предлагалось взять дореволюционные кадетские корпуса. Сталин идею оценил и распорядился создать девять училищ и назвать их суворовскими.

Фома порадовался за судьбу своего товарища и решил, что, скорее всего, у остальных пещерных обитателей она тоже сложилась удачно.

80 лет назад, в мае 1946 года, Сталин ликвидировал одну из самых эффективных военных контрразведок в мире. Названная вождём «Смерть шпионам!», она просуществовала чуть больше трёх лет.