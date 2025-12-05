-11 °С
Облачно
VKTelegramOK80 лет ПобедыMAX
Все новости
Местные новости
5 Декабря , 13:43

Уважаемые волонтёры Стерлитамака!

От всей души поздравляю вас с замечательным праздником – Днём добровольца в России. Он объединяет миллионы людей, которые по зову сердца и души безвозмездно дарят своё время, силы и талант.

Уважаемые волонтёры Стерлитамака!
Уважаемые волонтёры Стерлитамака!

В Стерлитамаке добровольческое движение с каждым годом становится больше и крепче. Наша молодёжь активно участвует во всех городских мероприятиях, помогает в их организации, хранит историческую память, проводит патриотические и экологические акции и многое другое. Не отстают и представители старшего поколения – наши «серебряные» волонтёры, которые делятся своей мудростью, жизненным опытом и энергией, вдохновляя молодых и поддерживая нуждающихся.

Особо хочется отметить тех, кто сегодня активно помогает нашим участникам специальной военной операции и членам их семей. Ваши добрые сердца и золотые руки согревают наших защитников и дают им силы.
Спасибо каждому за отзывчивость и неравнодушие. Пусть ваше благородное дело всегда находит отклик в сердцах людей, а энергия и энтузиазм не иссякают. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в вашем важном и нужном труде! С праздником!

Эмиль ШАЙМАРДАНОВ,
глава администрации
ГО г.Стерлитамак

Автор:
Читайте нас

© 2025 Стерлитамакский рабочий


Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru