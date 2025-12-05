Уважаемые волонтёры Стерлитамака!

В Стерлитамаке добровольческое движение с каждым годом становится больше и крепче. Наша молодёжь активно участвует во всех городских мероприятиях, помогает в их организации, хранит историческую память, проводит патриотические и экологические акции и многое другое. Не отстают и представители старшего поколения – наши «серебряные» волонтёры, которые делятся своей мудростью, жизненным опытом и энергией, вдохновляя молодых и поддерживая нуждающихся.

Особо хочется отметить тех, кто сегодня активно помогает нашим участникам специальной военной операции и членам их семей. Ваши добрые сердца и золотые руки согревают наших защитников и дают им силы.

Спасибо каждому за отзывчивость и неравнодушие. Пусть ваше благородное дело всегда находит отклик в сердцах людей, а энергия и энтузиазм не иссякают. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в вашем важном и нужном труде! С праздником!

Эмиль ШАЙМАРДАНОВ,

глава администрации

ГО г.Стерлитамак