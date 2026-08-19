В Стерлитамаке состоялась встреча главврачей республиканских больниц

Для гостей провели энергичную зарядку во дворе особняка, чтобы они могли настроиться на продуктивную умственную работу.

В ходе стратегической сессии «Главный врач в информационном поле: как конвертировать обращения в доверие» обсудили важные вопросы взаимодействия пациентов с главными врачами поликлиник и больниц.

Участников встречи поприветствовал министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин. Он отметил важность участия медработников в информационном пространстве

Мероприятие состояло из двух крупных блоков: выступления специалистов по менеджменту, аналитике, работе с обращениями граждан, юриста, руководителя пресс-службы Минздрава РБ и практической части, где участники работали в группах, изучали и обобщали опыт своих коллег из соседних медицинских округов. Итогом сессии стало создание презентации своего округа.

Фото Сергея Крамскова