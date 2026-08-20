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Местные новости
20 Августа , 04:41

В Стерлитамаке состоялось памятное мероприятие

Есть даты, которые не стираются из памяти, и имена, что навсегда остаются в сердце.

В Стерлитамаке состоялось памятное мероприятиеВ Стерлитамаке состоялось памятное мероприятие
В Стерлитамаке состоялось памятное мероприятие

17 августа 2012 года в селе Алхан‑Кала Грозненского района случилась трагедия: группа из четырёх сотрудников МВД по Республике Башкортостан, возвращавшихся после дежурства на контрольно‑пропускном пункте, попала под шквальный огонь из автоматического оружия. В тот роковой день погибли капитан полиции Юрий Алексеев (Калтасинский район), а также сотрудники патрульно‑постовой службы из Стерлитамака — лейтенант Ильшат Ильясов, прапорщик Риф Абдуллин и старший сержант Ринат Мустафин.

За проявленные смелость и отвагу при исполнении служебного долга все четверо посмертно удостоены Орденов Мужества.

В Стерлитамаке в этот день сотрудники отдельного батальона патрульно‑постовой службы отдают дань памяти товарищам: замирают в минуте молчания и возлагают цветы к мемориалу.

Память о героях живёт не только в Башкортостане — в тот же день в Чеченской Республике полицейские приносят цветы к мемориалу на территории Отдела МВД России по Урус‑Мартановскому району. Тысячи километров разделяют два региона, но память о подвиге — едина.

Каждый год в эту дату проходят памятные мероприятия. Полицейские вновь и вновь произносят имена тех, кто не вернулся со службы, склоняют головы перед их мужеством и напоминают молодому поколению: за строгой формой — живые люди, а за каждым героическим поступком — чья‑то оборванная судьба.

Время не лечит эту боль и не даёт забыть имена. Подвиг погибших коллег по‑прежнему живёт в памяти тех, кто сегодня несёт службу.

По информации МВД по РБ

В Стерлитамаке состоялось памятное мероприятие
В Стерлитамаке состоялось памятное мероприятие
В Стерлитамаке состоялось памятное мероприятие
В Стерлитамаке состоялось памятное мероприятие
В Стерлитамаке состоялось памятное мероприятие
В Стерлитамаке состоялось памятное мероприятие
В Стерлитамаке состоялось памятное мероприятие
В Стерлитамаке состоялось памятное мероприятие
В Стерлитамаке состоялось памятное мероприятие
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