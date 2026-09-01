Главный врач ГКБ № 1 Стерлитамака поздравил школьников с началом учебного года

«Я принял участие в качестве почётного гостя в торжественной линейке ко Дню знаний в школе № 1 Стерлитамака. И для меня это приглашение является крайне важным, — написал в своих соцсетях главный врач ГКБ № 1 Ильшат Яппаров. — Ведь эта школа для нашего медицинского сообщества значит очень много. Это не просто учебное заведение, а настоящая кузница медицинских кадров, где с 1998 года готовят будущее нашей медицины. Представьте себе: профильные медико-биологические классы здесь работают уже больше четверти века!

Дети приходят сюда не за абстрактными знаниями, а для того, чтобы почувствовать будущую профессию ещё школьниками. В 2023 году пятистороннее соглашение о создании предуниверсария связало школу, Башкирский государственный медицинский университет, медколледж и нашу больницу в единый живой организм. Сегодня эти ребята не просто сидят за партами. Они слушают лекции профессоров БГМУ, ставят опыты в настоящих лабораториях, отрабатывают навыки в симуляционных центрах колледжа и даже наблюдают за реальными операциями в стенах больницы. Это погружение в профессию такой глубины, о котором мы в своё время могли только мечтать.

Почему для нас это так важно? Мы с коллегами вкладываем огромные силы в систему наставничества, но фундамент закладывается именно здесь, в школьных коридорах, и наша задача — показать всю красоту и благородство врачебного дела. От всего сердца поздравляю наших учеников и их мудрых наставников, педагогов, с Днём знаний! Этот путь непрост, но он того стоит. Желаю вам невероятных открытий, смелости в поиске ответов и той самой искры в глазах, которая однажды приведёт вас к самому главному призванию — помогать людям».

Источник и фото: страница ВК Ильшата Яппарова.