+16 °С
Дождь
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Местные новости
1 Сентября , 09:38

Главный врач ГКБ № 1 Стерлитамака поздравил школьников с началом учебного года

Почётными гостями Дня знаний в школе № 1, где уже четверть века действуют профильные медицинские классы, стали врачи.

Главный врач ГКБ № 1 Стерлитамака поздравил школьников с началом учебного годаГлавный врач ГКБ № 1 Стерлитамака поздравил школьников с началом учебного года
Главный врач ГКБ № 1 Стерлитамака поздравил школьников с началом учебного года

«Я принял участие в качестве почётного гостя в торжественной линейке ко Дню знаний в школе № 1 Стерлитамака. И для меня это приглашение является крайне важным, — написал в своих соцсетях главный врач ГКБ № 1 Ильшат Яппаров. — Ведь эта школа для нашего медицинского сообщества значит очень много. Это не просто учебное заведение, а настоящая кузница медицинских кадров, где с 1998 года готовят будущее нашей медицины. Представьте себе: профильные медико-биологические классы здесь работают уже больше четверти века!

Дети приходят сюда не за абстрактными знаниями, а для того, чтобы почувствовать будущую профессию ещё школьниками. В 2023 году пятистороннее соглашение о создании предуниверсария связало школу, Башкирский государственный медицинский университет, медколледж и нашу больницу в единый живой организм. Сегодня эти ребята не просто сидят за партами. Они слушают лекции профессоров БГМУ, ставят опыты в настоящих лабораториях, отрабатывают навыки в симуляционных центрах колледжа и даже наблюдают за реальными операциями в стенах больницы. Это погружение в профессию такой глубины, о котором мы в своё время могли только мечтать.

Почему для нас это так важно? Мы с коллегами вкладываем огромные силы в систему наставничества, но фундамент закладывается именно здесь, в школьных коридорах, и наша задача — показать всю красоту и благородство врачебного дела. От всего сердца поздравляю наших учеников и их мудрых наставников, педагогов, с Днём знаний! Этот путь непрост, но он того стоит. Желаю вам невероятных открытий, смелости в поиске ответов и той самой искры в глазах, которая однажды приведёт вас к самому главному призванию — помогать людям».

Источник и фото: страница ВК Ильшата Яппарова.

Главный врач ГКБ № 1 Стерлитамака поздравил школьников с началом учебного года
Главный врач ГКБ № 1 Стерлитамака поздравил школьников с началом учебного года
Главный врач ГКБ № 1 Стерлитамака поздравил школьников с началом учебного года
Главный врач ГКБ № 1 Стерлитамака поздравил школьников с началом учебного года
Главный врач ГКБ № 1 Стерлитамака поздравил школьников с началом учебного года
Главный врач ГКБ № 1 Стерлитамака поздравил школьников с началом учебного года
Главный врач ГКБ № 1 Стерлитамака поздравил школьников с началом учебного года
Главный врач ГКБ № 1 Стерлитамака поздравил школьников с началом учебного года
Главный врач ГКБ № 1 Стерлитамака поздравил школьников с началом учебного года
Главный врач ГКБ № 1 Стерлитамака поздравил школьников с началом учебного года
Главный врач ГКБ № 1 Стерлитамака поздравил школьников с началом учебного года
Главный врач ГКБ № 1 Стерлитамака поздравил школьников с началом учебного года
Главный врач ГКБ № 1 Стерлитамака поздравил школьников с началом учебного года
Автор:Марина Воронова
Читайте нас
Выбор редакции
Местные новости
31 Августа , 09:39
В Стерлитамаке врачи борются за жизнь трёхлетнего ребёнка, попавшего в ДТП
Местные новости
31 Августа , 04:01
В Стерлитамаке в минувшее воскресенье тушили пожар на улице Комсомольской
Происшествия
31 Августа , 04:50
В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении
Происшествия
31 Августа , 03:45
В Башкирии 26-летняя девушка без прав разбилась насмерть
Партнеры
Фотобанк журналистов РБ
Рубрика "Еда и напитки"
Рубрика "Животные"

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru