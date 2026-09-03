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Местные новости
3 Сентября , 09:27

Бывший глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов поздравил город с юбилеем

Видеопоздравление разместил в соцсетях глава администрации Стерлитамака Эмиль Шаймарданов с таким комментарием:

Бывший глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов поздравил город с юбилеемБывший глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов поздравил город с юбилеем
Бывший глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов поздравил город с юбилеем

"Этим видеопоздравлением хочу поделиться отдельно. Оно от Рустема Фаритовича Газизова - Заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан, главы администрации Стерлитамака в 2021–2024 годах.


Рустем Фаритович три года возглавлял наш город. И за это время многое из того, что сегодня стало привычной и важной частью жизни Стерлитамака, получило своё развитие. Одним из проектов стал фестиваль «Купец 2.0», который вырос в большое событие, объединившее жителей, предпринимателей, творческие коллективы и гостей Стерлитамака.

У Рустема Фаритовича всегда было искреннее, неравнодушное отношение к городу и его жителям, умение слышать людей и поддерживать важные инициативы.

Спасибо Вам, Рустем Фаритович, за Ваш труд, внимание и поддержку!"

Видео: страница ВК Эмиля Шаймарданова.

Фото:скриншот видео.

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