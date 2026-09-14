О защите прав льготников

В этом году прокуратура выявила свыше 100 нарушений закона в сфере лекарственного обеспечения, в связи с чем в органы здравоохранения внесено 18 представлений, по результатам рассмотрения которых 13 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, в суд направлено 11 исковых заявлений.

Исковой работой удалось добиться возмещения гражданам более 350 тысяч рублей, самостоятельно затраченных на покупку лекарственных препаратов.

Восстановлены права более 40 граждан на обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.

Соблюдение законодательства в сфере здравоохранения находится на особом контроле прокуратуры города.

По информации прокуратуры г. Стерлитамак