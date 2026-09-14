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Местные новости
14 Сентября , 09:37

О защите прав льготников

Прокуратура города Стерлитамака защитила права льготной категории граждан на своевременное лекарственное обеспечение».

О защите прав льготниковО защите прав льготников
О защите прав льготников

В этом году прокуратура выявила свыше 100 нарушений закона в сфере лекарственного обеспечения, в связи с чем в органы здравоохранения внесено 18 представлений, по результатам рассмотрения которых 13 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, в суд направлено 11 исковых заявлений.

Исковой работой удалось добиться возмещения гражданам более 350 тысяч рублей, самостоятельно затраченных на покупку лекарственных препаратов.

Восстановлены права более 40 граждан на обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.

Соблюдение законодательства в сфере здравоохранения находится на особом контроле прокуратуры города.

По информации прокуратуры г. Стерлитамак

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