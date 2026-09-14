+17 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Местные новости
14 Сентября , 03:46

В Стерлитамаке наградили сотрудников отдела по вопросам миграции

В День образования подразделений по вопросам миграции МВД России в Управлении МВД по городу Стерлитамаку прошло торжественное награждение сотрудников. Награды вручили тем, кто ответственно выполняет свои обязанности и существенно способствует работе подразделения.

В Стерлитамаке наградили сотрудников отдела по вопросам миграцииВ Стерлитамаке наградили сотрудников отдела по вопросам миграции
В Стерлитамаке наградили сотрудников отдела по вопросам миграции

За профессионализм, добросовестный труд и высокие результаты в служебной деятельности работники отдела по вопросам миграции получили почётные грамоты и благодарности.

Старший специалист 2 разряда, референт государственной гражданской службы 3 класса отдела по вопросам миграции Управления МВД по Стерлитамаку, удостоена Почётной грамоты Администрации городского округа.

Почётные грамоты Управления МВД по городу Стерлитамаку вручили специалистам‑экспертам, инспекторам, а также референтам государственной гражданской службы 2 и 3 класса и старшему специалисту 2 разряда (референту государственной гражданской службы 3 класса) отдела по вопросам миграции. Инспектор отдела по вопросам миграции отмечена благодарностью.

Руководство Управления поздравило награждённых и поблагодарило их за ответственность, профессионализм и верность служебному долгу.

По информации МВД по РБ

Автор:
Читайте нас

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru