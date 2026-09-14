В Стерлитамаке наградили сотрудников отдела по вопросам миграции

За профессионализм, добросовестный труд и высокие результаты в служебной деятельности работники отдела по вопросам миграции получили почётные грамоты и благодарности.

Старший специалист 2 разряда, референт государственной гражданской службы 3 класса отдела по вопросам миграции Управления МВД по Стерлитамаку, удостоена Почётной грамоты Администрации городского округа.

Почётные грамоты Управления МВД по городу Стерлитамаку вручили специалистам‑экспертам, инспекторам, а также референтам государственной гражданской службы 2 и 3 класса и старшему специалисту 2 разряда (референту государственной гражданской службы 3 класса) отдела по вопросам миграции. Инспектор отдела по вопросам миграции отмечена благодарностью.

Руководство Управления поздравило награждённых и поблагодарило их за ответственность, профессионализм и верность служебному долгу.

По информации МВД по РБ