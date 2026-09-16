Компания из Стерлитамака закупила оборудование с помощью льготного займа

«СДП Аэлита», базирующееся в Стерлитамаке, успешно оформило заём в Башкирской микрокредитной компании. Предприятие ведет деятельность в области информации и связи, поэтому получило возможность привлечь льготный заем в размере 5 млн рублей со сниженной процентной ставкой 8%. Поддержка оказана в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«СДП Аэлита» - компания, специализирующаяся на автоматизации бизнес-процессов и продаже кассового оборудования. Офисная сеть и пункты выдачи заказов (ПВЗ) компании охватывают крупнейшие города России, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар, Уфу, Самару, Красноярск, Нижний Новгород, Челябинск и Ростов-на-Дону.

Башкирская микрокредитная компания предоставляет займы по процентным ставкам от 4,5% годовых: подать заявку на получение финансовой поддержки можно через сайт компании centerrb.ru/, а также через федеральную цифровую платформу МСП.РФ. Телефон для консультаций: +7 (347) 246-20-50.

По информации Министерства предпринимательства и туризма Республики Башкортостан.