«Университетские смены» в СФ УУНиТ: встречаем гостей из Луганска

Главная цель проекта — погружение школьников в университетскую среду, знакомство с научной, образовательной и культурной жизнью регионов России.

В этом году гостями Стерлитамакского филиала стали ребята из Луганска. Для них подготовлена насыщенная десятидневная программа, которая не ограничится стенами вуза: школьники познакомятся с университетом, городом Стерлитамак и всей Республикой Башкортостан.

Старт смене дал яркий творческий вечер, организованный студентами факультета педагогики и психологии и факультета математики и информационных технологий. Концертная программа стала не просто развлекательным событием, а символическим посланием: все народы России едины. Через музыку, танец и слово студенты показали гостям, что университет — это пространство, где культура, язык и традиции разных регионов встречаются и обогащают друг друга. Для ребят такое открытие стало первым эмоциональным знакомством с вузом и его атмосферой.

«Республика Башкортостан — многонациональная. Здесь живут в мире и дружбе много веков русские, башкиры, татары, чуваши, мордва. Вы услышите на улицах разнообразный, многоголосый говор разных национальностей. Может быть, это сначала будет непривычно, но потом вы со всем этим познакомитесь ближе. Я рад, что вы у нас в гостях. Мы приложим все силы для того, чтобы вы познакомились с нашим краем и отдохнули здесь. А потом поедете, возвращаясь к себе домой, с теми светлыми чувствами, которые, возможно, когда-то позволят вам проявить интерес и ещё раз оказаться у нас в гостях», - с приветственным словом к участникам обратился Игорь Сыров, директор СФ УУНиТ, доктор филологических наук, профессор.

«Университетские смены» — это не просто летний лагерь или ознакомительная экскурсия. Это системный федеральный проект, реализуемый по инициативе Президента Российской Федерации с 2022 года. Его задача — дать школьникам из разных регионов, включая новые территории, возможность на десять дней стать частью настоящей университетской жизни: слушать лекции, работать в лабораториях, общаться со студентами и преподавателями, участвовать в мастер-классах и творческих проектах.

Уфимский университет науки и технологий является одним из ключевых участников проекта. Только за летний период 2026 года вуз принял более 500 школьников из 40 регионов страны. Стерлитамакский филиал и головной университет в Уфе работают как единая сеть, обеспечивая региональный охват и разнообразие образовательных форматов.

«Университетские смены» — это больше, чем просто образовательный интенсив. С точки зрения государственной образовательной политики, это инструмент интеграции молодёжи из новых регионов в единое российское образовательное и культурное пространство. Через личное знакомство с университетами, городами и людьми школьники получают не абстрактное представление о стране, а конкретный опыт: они видят, как учатся их сверстники в других регионах, какие возможности открываются перед ними после школы.

Для Стерлитамакского филиала УУНиТ участие в проекте — это и репутационная ответственность, и практический вклад в подготовку будущих абитуриентов. Возможно, кто-то из сегодняшних гостей через несколько лет вернётся в эти стены — уже в качестве студента.

Пожелаем нашим ребятам ярких впечатлений, новых знаний и незабываемых десяти дней в Стерлитамаке!

По информации СФ УУНиТ