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Местные новости
16 Сентября , 09:43

В Стерлитамаке прошёл профилактический рейд

В Стерлитамаке состоялся профилактический рейд, направленный на обеспечение безопасности уязвимых категорий жителей города. В мероприятии участвовали сотрудники Управления гражданской защиты и Управления по опеке и попечительству.

В Стерлитамаке прошёл профилактический рейдВ Стерлитамаке прошёл профилактический рейд
В Стерлитамаке прошёл профилактический рейд

Специалисты посетили семьи, где воспитываются дети‑сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также адреса проживания взрослых граждан, находящихся на иждивении. Главная цель рейда — не только оценить жилищно‑бытовые условия подопечных, но и заранее предупредить возможные чрезвычайные ситуации.

Важной частью акции стала выдача автономных дымовых пожарных извещателей (АДПИ). Каждому жильцу провели инструктаж по установке и эксплуатации устройства. Для пожилых людей и граждан с ограниченными возможностями здоровья разъяснения давали особенно подробно: им дополнительно рассказали, как проверять работоспособность прибора и своевременно менять элементы питания.

Автономный дымовой извещатель — простой и надёжный способ повысить безопасность жилья. Устройство фиксирует появление дыма на ранней стадии и подаёт громкий сигнал, способный разбудить даже крепко спящего человека. По статистике, большинство трагедий, связанных с пожарами, случается ночью, когда люди не чувствуют запаха гари. Именно вовремя сработавший датчик нередко становится ключевым фактором спасения жизни.

В ходе рейда жителям напомнили о базовых правилах пожарной безопасности: нельзя оставлять без присмотра работающие электроприборы, важно соблюдать меры предосторожности при использовании печного отопления (особенно с учётом приближающегося осенне‑зимнего сезона), а также недопустимо курить в жилых помещениях.

Отдельное внимание специалисты уделили алгоритму действий при возникновении пожара. Горожанам разъяснили, как правильно вызвать пожарных, какие огнетушащие средства допустимо применять до приезда спасателей и почему важно сохранять спокойствие в экстренной ситуации.

Представители органов опеки дополнительно проконсультировали законных представителей подопечных по вопросам юридической ответственности за сохранность имущества как несовершеннолетних, так и совершеннолетних недееспособных граждан.

По информации МБУ «Управление гражданской защиты» и администрации г. Стерлитамак

В Стерлитамаке прошёл профилактический рейд
В Стерлитамаке прошёл профилактический рейд
В Стерлитамаке прошёл профилактический рейд
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