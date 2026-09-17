Диалог с властью: «Университетская смена» в Стерлитамаке

В историческом здании - отреставрированном доме купца Патрикеева - состоялась встреча с главой администрации Стерлитамака Эмилем Шаймардановым и председателем городского Совета, директором СФ УУНиТ Игорем Сыровым.

В ходе встречи ребятам показали уникальный макет города, изготовленный специально к юбилею Стерлитамака. Это стало отличным введением перед живым общением.

Самым важным моментом стал открытый диалог. Участники смены смогли задать Эмилю Владиславовичу и Игорю Анатольевичу вопросы о возможностях для молодежи абсолютно во всех сферах жизни города. Разговор получился очень интересным и познавательным, а наши ребята проявили неподдельный интерес к развитию Стерлитамака.

После официальной части все отправились на прогулку по скверу «Салавата Юлаева» и парку «Кирова». Ребята познакомились с архитектурой города и искренне восхищались старинными зданиями.

По информации СФ УУНиТ