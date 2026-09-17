Уникальность - в многообразии: природа Башкирии- глазами российских художников

Организаторами большого художественного проекта, который реализуется на грант Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда содействия гражданскому обществу РБ, являются сеть развлекательных центров «Галактика» и АНО «Мир добрых дел».



⁃ Проект объединяет 15 профессиональных художников из девяти разных городов России, которые будут путешествовать по Башкортостану, знакомиться с его историей, природой, культурой и создавать свои художественные образы нашей республики, - отметил идеолог проекта, учредитель АНО Культурно-досуговый центр «Мир добрых дел» Рафаэль Камильевич Мифтахов. - Наши участники смогут увидеть и художественно переосмыслить красоты наших шиханов, природные локации Белорецкого и Салаватского районов, побывать в Янгантау, в Каге, на Айских притесах, в в Идрисовской и Лаклинской пещерах, посетить Дни Салавата Юлаева в его родном селе Тикеево. Планируем познакомить художников с историческим разрезом 300-летней жизни Башкортостана, начиная с 18 века, с Демидовских заводов, появившихся рядом с богатыми недрами Уральских гор и немало поспособствовавших развитию экономики Российского государства.



Идею проведения пленэра поддержал художник-пейзажист из Пензы Евгений Владимирович Гололобов, который уже во второй раз объединяет вокруг себя мастеров пейзажа из разных городов и регионов России, пригласив их к участию в проекте. Евгений рассказал, с чего начинался проект «Живая палитра Башкортостана», как у мецената и художника впервые возникло общее понимание того, как пленэр может рассказать о республике, почему было важно пригласить художников из других российских регионов наряду с местными авторами.

Итогом проекта станет создание коллекции работ, в которых будет отражена уникальность башкирской природы, а сам пленэр будет способствовать укреплению профессиональных связей между художниками России, популяризации культурных достижений региона, росту туристической привлекательности Башкортостана.



В картинной галерее Стерлитамака - филиале БГХМ имени М.В. Нестерова состоится итоговая выставка работ, созданных в ходе пленэра. О важности художественной составляющей проекта на пресс-конференции рассказала директор картинной галереи, искусствовед Лилия Вильевна Ахметова.

Участников проекта «Живая палитра Башкортостана» тепло приветствовал начальник отдела культуры администрации городского округа Зуфар Сагетдинович Зиннатуллин:

⁃ Хочу пожелать всем участникам, чтобы второй пленэр стал таким же успешным, как и первый. Трудно переоценить огромный вклад мецената Рафаэля Камильевича Мифтахова в развитие изобразительного искусства в регионе. Спасибо вам за эту работу, за продвижение культурного туризма в нашей республике и попутку создания художественного образа Башкортостана!

С началом пленэра художников поздравил Филарет Фаритович Асфандияров, директор ООО «Управление парковым хозяйством»Стерлитамака:

⁃ Вы побываете в одних из самых живописных мест нашей республики. Если получится подняться в горы, обязательно воспользуйтесь этой возможностью. Желаю вам успешной работы, а пленэрам - продолжения!

⁃ Пленэр «Живая палитра Башкортостана» - это постоянные переезды, приключения, новые встречи, - поделился своими впечатлениями от первого пленэра художник из Пензы Дмитрий Львович Сысоев. - Все мы словно плыли по реке: переправы, поездки в кузове КамАЗа, неожиданные сюрпризы погоды. По прошлому пленэру запомнились доброта, душевность, гостеприимство организаторов и местных жителей. Надеюсь, что в этом году нас ждут не менее яркие впечатления.



Своими мыслями о миссии художника поделилась одна из участниц проекта, заслуженный художник России Ирина Владимировна Рыбакова, представляющая Кострому:

⁃ Иосиф Бродский сказал, что искусство- это видовая цель человека. Художник создает действительность, а не отображает её. Сегодня для художников наступили сложные времена: сворачивается закупочная деятельность, музеи почти не пополняются новыми современными работами. И когда я узнала о вашем проекте, то была рада возможности в нём поучаствовать. Большое спасибо организаторам за этот пленэр, за приглашение. Вы делаете невероятно большое и нужное дело. А всем коллегам - хорошей плодотворной работы!

У каждого из пятнадцати художников из Пензы, Костромы, Углича, Ярославля, Вологды, Чебоксар, Уфы, Салавата и Стерлитамака свой взгляд на мир, свой стиль и манера, своя техника. А вот задача у них общая - рассказать о живописных уголках Башкортостана при помощи художественных образов на языке изобразительного искусства.



Всероссийский пленэр «Живая палитра Башкортостана» продлится до 2 октября. Впереди у художников - десять дней интереснейших путешествий, встреч, новых открытий и увлекательной работы. Для того, чтобы участники пленэра были надежно защищены от дождя и солнца, организаторы вручили им в подарок дождевики и панамы.

⁃ Пока мы только в предвкушении этой сказки, - признался акварелист из Костромы Михаил Геннадьевич Ефремов. - Мы живем ожиданием предстоящего пленэра. А всю палитру Башкортостана вскоре можно увидеть на наших будущих картинах.



Фото Сергея Крамскова.