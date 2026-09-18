Голосуем семьями!

Напоминаем, что в Российской Федерации стартовало трехдневное голосование по выборам депутатов Государственной Думы. Этот период — ключевой момент для каждого гражданина, ведь именно сейчас закладывается фундамент законодательной повестки на ближайшие пять лет. Участие в выборах — это не просто формальная процедура, а реальный инструмент влияния на вектор развития нашей страны, ее экономики, социальной сферы и образования.

По информации СФ УУНиТ

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