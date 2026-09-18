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Местные новости
18 Сентября , 07:10

Мы верим в лучшее будущее

Выборы в Государственную Думу РФ 9-го созыва проходят в Стерлитамаке массово и организованно.

Мы верим в лучшее будущееМы верим в лучшее будущее
Мы верим в лучшее будущее

Раннее утро в СФ УУНиТ. Но всё уже готово к приёму избирателей. Ровно в 8 часов — торжественное открытие. Звучат гимны Российской Федерации и Республики Башкортостан. Председатель участковой избирательной комиссии Александр Анатольевич Потапов встречает избирателей.

Супруги Юлбарисовы — Ильдар и Диана — говорят, что полностью доверяют своему депутату и верят в лучшее будущее для себя и своих детей.

Зульфия Марвановна Галеева надеется на увеличение пенсии и снижение квартплаты.

Фаис Вахитович Ярмухаметов:
— Народу нужны экономическая и политическая стабильность. Без них нет уверенности в завтрашнем дне.

А. А. Потапов констатирует:
— На избирательном участке идёт активное голосование, что говорит о гражданской сознательности жителей нашего города.

На последнем фото: подготовка избирательной урны.


Фото автора.

Автор:Евгения Дьяконова
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