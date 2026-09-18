Мы верим в лучшее будущее

Раннее утро в СФ УУНиТ. Но всё уже готово к приёму избирателей. Ровно в 8 часов — торжественное открытие. Звучат гимны Российской Федерации и Республики Башкортостан. Председатель участковой избирательной комиссии Александр Анатольевич Потапов встречает избирателей.

Супруги Юлбарисовы — Ильдар и Диана — говорят, что полностью доверяют своему депутату и верят в лучшее будущее для себя и своих детей.

Зульфия Марвановна Галеева надеется на увеличение пенсии и снижение квартплаты.

Фаис Вахитович Ярмухаметов:

— Народу нужны экономическая и политическая стабильность. Без них нет уверенности в завтрашнем дне.

А. А. Потапов констатирует:

— На избирательном участке идёт активное голосование, что говорит о гражданской сознательности жителей нашего города.

На последнем фото: подготовка избирательной урны.



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