Добрые дела проекта «Партия рядом»

Особенность инициативы в том, что в работу берут локальные задачи, не предполагающие крупных материальных вложений и сложных организационных решений. Такие проблемы можно устранить в короткие сроки — фактически «здесь и сейчас» — силами участников проекта и волонтёров «Молодой гвардии» (МГЕР).

Пример такой работы — визит молодогвардейцев к Римме Байгускаровой 18 сентября 2026 года. Пенсионерка вместе с супругом Шарифуллой живёт в частном секторе и ведёт небольшое хозяйство. В беседе с активистами выяснилось, что паре нужна помощь на приусадебном участке: требовалось вскопать часть огорода и убрать остатки урожая. Волонтёры сразу приступили к делу и уже через два часа полностью завершили все работы.

Такая адресная поддержка имеет важное социальное значение: когда люди видят, что их просьбы не остаются без внимания, это укрепляет доверие и мотивирует их активнее участвовать в жизни своего сообщества и страны. Постепенно из просто неравнодушных жителей формируется сплочённое сообщество единомышленников, которые чувствуют свою причастность к общим делам и готовы сообща делать жизнь вокруг лучше.

Проект входит в Народную программу «Единой России»