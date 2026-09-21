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Местные новости
21 Сентября , 12:10

Добрые дела проекта «Партия рядом»

Проект «Партия рядом» — это социальная инициатива партии «Единая Россия», которая направлена на оперативную и адресную помощь жителям. Его суть в том, чтобы быстро реагировать на просьбы и проблемы, с которыми люди обращаются к депутатам, на встречах или в рамках сбора предложений для Народной программы.

Добрые дела проекта «Партия рядом»Добрые дела проекта «Партия рядом»
Добрые дела проекта «Партия рядом»

Особенность инициативы в том, что в работу берут локальные задачи, не предполагающие крупных материальных вложений и сложных организационных решений. Такие проблемы можно устранить в короткие сроки — фактически «здесь и сейчас» — силами участников проекта и волонтёров «Молодой гвардии» (МГЕР).

Пример такой работы — визит молодогвардейцев к Римме Байгускаровой 18 сентября 2026 года. Пенсионерка вместе с супругом Шарифуллой живёт в частном секторе и ведёт небольшое хозяйство. В беседе с активистами выяснилось, что паре нужна помощь на приусадебном участке: требовалось вскопать часть огорода и убрать остатки урожая. Волонтёры сразу приступили к делу и уже через два часа полностью завершили все работы.

Такая адресная поддержка имеет важное социальное значение: когда люди видят, что их просьбы не остаются без внимания, это укрепляет доверие и мотивирует их активнее участвовать в жизни своего сообщества и страны. Постепенно из просто неравнодушных жителей формируется сплочённое сообщество единомышленников, которые чувствуют свою причастность к общим делам и готовы сообща делать жизнь вокруг лучше.

Проект входит в Народную программу «Единой России»

Добрые дела проекта «Партия рядом»
Добрые дела проекта «Партия рядом»
Добрые дела проекта «Партия рядом»
Добрые дела проекта «Партия рядом»
Добрые дела проекта «Партия рядом»
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