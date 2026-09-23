Молодогвардейцы Стерлитамака проверили аллею на проспекте Ленина

Сейчас работы близятся к завершению. В рамках проекта специалисты успели выполнить значительный объём задач: убрать старое брусчатое покрытие, спилить аварийные деревья, обновить малые архитектурные формы (провели демонтаж и монтаж), уложить новую брусчатку, установить бордюры, смонтировать современный игровой комплекс и добавить новую арт‑форму «Неваляшка». Впереди — установка оставшихся МАФ, а также планировка территории и посев газона.

Надир Хамматов, руководитель местного отделения «Молодой Гвардии», отметил позитивные изменения: «Уже сейчас здесь комфортно, красиво и современно. Работы идут хорошими темпами — специалисты трудятся ежедневно, и в скором времени пространство станет отличным местом для прогулок. Аллея расположена почти в центре города: по ней каждый день ходят люди, направляясь в институт, театр, поликлинику. Очень здорово, что эта территория станет по‑настоящему удобной для жителей».

Благоустройство общественных пространств — одно из ключевых направлений Народной программы «Единой России». Системная работа над созданием комфортной и доступной городской среды помогает делать город удобнее для всех его жителей.

По информации Единой России г. Стерлитамака