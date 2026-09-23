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Местные новости
23 Сентября , 05:48

Молодогвардейцы Стерлитамака проверили аллею на проспекте Ленина

Активисты стерлитамакского отделения «Молодой Гвардии» оценили ход благоустройства прогулочной зоны на проспекте Ленина — участка от кольца «Вечный огонь» (проспект Октября) до перекрёстка с улицей Голикова.

Молодогвардейцы Стерлитамака проверили аллею на проспекте ЛенинаМолодогвардейцы Стерлитамака проверили аллею на проспекте Ленина
Молодогвардейцы Стерлитамака проверили аллею на проспекте Ленина

Сейчас работы близятся к завершению. В рамках проекта специалисты успели выполнить значительный объём задач: убрать старое брусчатое покрытие, спилить аварийные деревья, обновить малые архитектурные формы (провели демонтаж и монтаж), уложить новую брусчатку, установить бордюры, смонтировать современный игровой комплекс и добавить новую арт‑форму «Неваляшка». Впереди — установка оставшихся МАФ, а также планировка территории и посев газона.

Надир Хамматов, руководитель местного отделения «Молодой Гвардии», отметил позитивные изменения: «Уже сейчас здесь комфортно, красиво и современно. Работы идут хорошими темпами — специалисты трудятся ежедневно, и в скором времени пространство станет отличным местом для прогулок. Аллея расположена почти в центре города: по ней каждый день ходят люди, направляясь в институт, театр, поликлинику. Очень здорово, что эта территория станет по‑настоящему удобной для жителей».

Благоустройство общественных пространств — одно из ключевых направлений Народной программы «Единой России». Системная работа над созданием комфортной и доступной городской среды помогает делать город удобнее для всех его жителей.

По информации Единой России г. Стерлитамака

Молодогвардейцы Стерлитамака проверили аллею на проспекте Ленина
Молодогвардейцы Стерлитамака проверили аллею на проспекте Ленина
Молодогвардейцы Стерлитамака проверили аллею на проспекте Ленина
Молодогвардейцы Стерлитамака проверили аллею на проспекте Ленина
Молодогвардейцы Стерлитамака проверили аллею на проспекте Ленина
Молодогвардейцы Стерлитамака проверили аллею на проспекте Ленина
Молодогвардейцы Стерлитамака проверили аллею на проспекте Ленина
Молодогвардейцы Стерлитамака проверили аллею на проспекте Ленина
Молодогвардейцы Стерлитамака проверили аллею на проспекте Ленина
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