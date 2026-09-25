В Стерлитамакском филиале УУНиТ прошёл «Урок мужества»: диалог о важном с героям

В качестве спикеров выступили люди, знающие о реалиях фронта не понаслышке: заместитель директора Совета ветеранов СВО по общим вопросам и связям с общественностью Филюс Уралович Асылгужин, ветераны СВО Алексей Юрьевич Волжин и монах Анатолий, а также действующие бойцы Вооружённых Сил РФ, представители ЧВК «Вагнер» и добровольческого отряда «Ахмат».

Встреча прошла в формате живого, доверительного диалога. Организаторы отказались от сухих лекционных форматов, сделав ставку на интерактив и наглядность. Студенты получили уникальную возможность не только услышать истории из первых уст, но и детально изучить снаряжение, которое ежедневно используется в зоне боевых действий.

Безопасность в цифровом пространстве

Особый блок встречи был посвящён информационной безопасности. Эксперты подробно остановились на актуальной проблеме — мошеннических схемах, которые злоумышленники выстраивают вокруг темы СВО. Студентам объяснили, как распознать манипуляции, направленные на использование доверия молодёжи, и какие алгоритмы действий помогут обезопасить себя и своих близких от киберпреступников.

Технологии и тактика современного боя

Значительная часть беседы была посвящена техническому оснащению современной армии. Участники встречи провели для студентов настоящий ликбез по беспилотным летательным аппаратам: рассказали о различиях между разведывательными и ударными дронами, а также о том, как БПЛА кардинально изменили тактику ведения современного боя.

Демонстрация вооружения вызвала у аудитории особый интерес. Бойцы показали устройство автомата Калашникова, разъяснили его тактико-технические характеристики и рассказали о видах боеприпасов. Студенты смогли наглядно увидеть, из чего состоит «арсенал» бойца: от элементов индивидуальной защиты до содержимого тактического рюкзака, где каждый предмет — от аптечки до средств связи — имеет своё строгое назначение в зависимости от поставленной боевой задачи.

Армия как единый механизм

Спикеры подробно разобрали структуру современных войск, объяснив специфику работы различных подразделений: мотострелков, танкистов, артиллеристов, операторов БПЛА и штурмовых групп. Это помогло студентам сформировать целостное представление о том, как слаженная работа разных родов войск обеспечивает успех на передовой.

Патриотизм в действии

Стоит отметить, что СФ УУНиТ ведёт системную работу по поддержке участников СВО. Вуз на регулярной основе организует сбор и отправку гуманитарных грузов, внося свой вклад в общее дело.

«Урок мужества» стал для студентов не просто образовательным мероприятием, а возможностью прикоснуться к истории, которая пишется сегодня. Живой интерес, горящие глаза аудитории и множество вопросов, заданных бойцам напрямую, подтвердили: такие встречи крайне важны для формирования гражданской позиции и воспитания подлинного патриотизма. Встреча завершилась на высокой ноте, оставив у участников глубокое понимание того, что мужество — это не только подвиг на поле боя, но и единство тыла и фронта.