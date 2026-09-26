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Местные новости
26 Сентября , 10:18

Стерлитамак участвовал в «Кроссе Нации-2026»

Масштабный спортивный праздник состоялся в парке Здоровья за спорткомплексом «Содовик».

Стерлитамак участвовал в «Кроссе Нации-2026»Стерлитамак участвовал в «Кроссе Нации-2026»
Стерлитамак участвовал в «Кроссе Нации-2026»

 

 

Горожане разных возрастов – от самых маленьких до ветеранов – приняли участие в легкоатлетических забегах.

 

Все участники получили сертификаты, а победителям и призёрам вручили медали и дипломы.

 

Фото Сергея Крамскова

Стерлитамак участвовал в «Кроссе Нации-2026»
Стерлитамак участвовал в «Кроссе Нации-2026»
Стерлитамак участвовал в «Кроссе Нации-2026»
Стерлитамак участвовал в «Кроссе Нации-2026»
Стерлитамак участвовал в «Кроссе Нации-2026»
Стерлитамак участвовал в «Кроссе Нации-2026»
Стерлитамак участвовал в «Кроссе Нации-2026»
Стерлитамак участвовал в «Кроссе Нации-2026»
Стерлитамак участвовал в «Кроссе Нации-2026»
Стерлитамак участвовал в «Кроссе Нации-2026»
Стерлитамак участвовал в «Кроссе Нации-2026»
Стерлитамак участвовал в «Кроссе Нации-2026»
Стерлитамак участвовал в «Кроссе Нации-2026»
Стерлитамак участвовал в «Кроссе Нации-2026»
Стерлитамак участвовал в «Кроссе Нации-2026»
Стерлитамак участвовал в «Кроссе Нации-2026»
Стерлитамак участвовал в «Кроссе Нации-2026»
Стерлитамак участвовал в «Кроссе Нации-2026»
Стерлитамак участвовал в «Кроссе Нации-2026»
Стерлитамак участвовал в «Кроссе Нации-2026»
Стерлитамак участвовал в «Кроссе Нации-2026»
Стерлитамак участвовал в «Кроссе Нации-2026»
Стерлитамак участвовал в «Кроссе Нации-2026»
Стерлитамак участвовал в «Кроссе Нации-2026»
Стерлитамак участвовал в «Кроссе Нации-2026»
Стерлитамак участвовал в «Кроссе Нации-2026»
Стерлитамак участвовал в «Кроссе Нации-2026»
Стерлитамак участвовал в «Кроссе Нации-2026»
Стерлитамак участвовал в «Кроссе Нации-2026»
Стерлитамак участвовал в «Кроссе Нации-2026»
Стерлитамак участвовал в «Кроссе Нации-2026»
Стерлитамак участвовал в «Кроссе Нации-2026»
Стерлитамак участвовал в «Кроссе Нации-2026»
Стерлитамак участвовал в «Кроссе Нации-2026»
Стерлитамак участвовал в «Кроссе Нации-2026»
Стерлитамак участвовал в «Кроссе Нации-2026»
Стерлитамак участвовал в «Кроссе Нации-2026»
Стерлитамак участвовал в «Кроссе Нации-2026»
Стерлитамак участвовал в «Кроссе Нации-2026»
Стерлитамак участвовал в «Кроссе Нации-2026»
Стерлитамак участвовал в «Кроссе Нации-2026»
Стерлитамак участвовал в «Кроссе Нации-2026»
Стерлитамак участвовал в «Кроссе Нации-2026»
Стерлитамак участвовал в «Кроссе Нации-2026»
Стерлитамак участвовал в «Кроссе Нации-2026»
Стерлитамак участвовал в «Кроссе Нации-2026»
Стерлитамак участвовал в «Кроссе Нации-2026»
Стерлитамак участвовал в «Кроссе Нации-2026»
Стерлитамак участвовал в «Кроссе Нации-2026»
Стерлитамак участвовал в «Кроссе Нации-2026»
Стерлитамак участвовал в «Кроссе Нации-2026»
Стерлитамак участвовал в «Кроссе Нации-2026»
Стерлитамак участвовал в «Кроссе Нации-2026»
Стерлитамак участвовал в «Кроссе Нации-2026»
Стерлитамак участвовал в «Кроссе Нации-2026»
Стерлитамак участвовал в «Кроссе Нации-2026»
Стерлитамак участвовал в «Кроссе Нации-2026»
Стерлитамак участвовал в «Кроссе Нации-2026»
Стерлитамак участвовал в «Кроссе Нации-2026»
Стерлитамак участвовал в «Кроссе Нации-2026»
Стерлитамак участвовал в «Кроссе Нации-2026»
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