Глава администрации Стерлитамака поздравляет с Днём машиностроителя

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём машиностроителя!

Стерлитамак является крупным центром не только химической отрасли, но и машиностроительной. Предприятия, эвакуированные в наш город в годы Великой Отечественной войны, и по сей день продолжают ремонтировать и создавать инновационную продукцию и комплектующие для всех отраслей нашей страны.

Ваш труд важен и востребован, он заслуживает признания и уважения. Особая благодарность ветеранам отрасли: именно вы заложили основу развития машиностроительного комплекса города.

Уважаемые работники и ветераны машиностроительной отрасли! От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых достижений и упорства в реализации поставленных целей!

Эмиль Шаймарданов, глава администрации ГО г.Стерлитамак