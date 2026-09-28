В Стерлитамаке прошло профильное совещание

Особое внимание спикеры уделили критически важным аспектам: исправности противопожарных систем и средств оповещения, наличию автоматических установок пожаротушения, а также соответствию эвакуационных путей установленным нормативам.

Руководители профильных подразделений представили участникам совещания актуальные данные и статистику по пожарам, а также обозначили комплекс мер, способных снизить риски и предотвратить чрезвычайные ситуации.

По ходу встречи специалисты оперативно разъяснили ряд вопросов от участников, а отдельные темы, требующие дополнительной проработки, были взяты в работу.

Собственникам и управляющим торговых объектов ещё раз напоминают: строгое соблюдение правил пожарной безопасности — не формальность, а залог безопасности посетителей, арендаторов и персонала.

За консультациями по вопросам пожарной безопасности можно обращаться в Стерлитамакский межрайонный отдел надзорной деятельности УНД и ПР ГУ МЧС по Республике Башкортостан.

По информации администрации г. Стерлитамак