О профилактике правонарушений среди молодёжи

Начальник отдела по молодёжной политике Илья Талачев рассказал об успешных практиках вовлечения подростков в общественно полезную деятельность. Среди них — форумы, секционные занятия в движении «Отечество», лагерь «Юнармеец», где побывали 45 подростков от 14 до 17 лет, а также городские медиапроекты, над которыми работают выпускники медиашколы. О всех доступных возможностях для молодёжи рассказывают на выездных встречах в вузах и колледжах, а также на встречах с родительским сообществом.

О спортивных мероприятиях доложил председатель комитета по физической культуре и спорту Павел Иванов. Начальник отдела образования Ильшат Кутлушин и представители стерлитамакского филиала УУНиТа и химико-технологического колледжа поделились опытом работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. В частности, во всех школах действуют наркопосты, а школьники проходят тестирование для раннего выявления рисков употребления запрещённых веществ.

Начальник отдела по делам несовершеннолетних Управления МВД России по Стерлитамаку Ольга Мазитова привела статистику: за восемь месяцев текущего года в городе совершено 61 преступление с участием несовершеннолетних. Среди основных причин — недостаточный контроль со стороны родителей, незанятость подростков и стремление к быстрому заработку в интернете. За незаконный оборот наркотиков к ответственности привлечены четверо несовершеннолетних.

По итогам заседания участники определили вектор дальнейшей профилактической работы среди молодёжи.

По информации администрации г. Стерлитамак