День мудрости и добра: санаторий «Нур» принимал своих наставников

Атмосфера в зале была наполнена теплом и искренними улыбками: сотрудники с нетерпением ждали встречи с теми, кто когда-то передал им свой бесценный опыт.

Для наставников организовали красивый праздничный концерт. Своим творчеством присутствующих радовала группа ВИА «Водолей» вместе с очаровательной ведущей Натальей Барановой. Музыка и добрые слова создали по-настоящему душевную атмосферу.

Главный врач санатория Регина Ринатовна обратилась к дорогим гостям с трогательной речью:

— Вы — золотой фонд нашей организации, те, кто стоял у истоков, кто передавал нам свой опыт, кто учил нас не только профессии, но и честному отношению к делу. Ваши знания, ваша энергия и ваша преданность — это фундамент, на котором сегодня стоит всё, чего мы достигли.

После официальной части гости смогли пообщаться в неформальной обстановке и вспомнить былые дни. Для них Регина Ринатовна провела экскурсию по санаторию, показав, как развивается дело их рук.

Завершился праздник по-домашнему тёплым чаепитием. На столах были ароматные блины и свежайшие пироги от хлебокомбината «Стерх». Конечно, не обошлось и без памятных фотографий, которые сохранят этот светлый день в истории коллектива.

Коллектив санатория «Нур» от всей души благодарит всех ветеранов за то, что они находят время и приходят в санаторий. Мы говорим спасибо музыкальному коллективу «Водолей» во главе с руководителем Павлом Михайловичем Барановым и ведущей Наталье Барановой за подаренные эмоции. Отдельная признательность хлебокомбинату «Стерх» за вкуснейшие пироги.



Фото санатория «Нур».