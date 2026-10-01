Маленькое чудо своими руками

Ребята из 3 «Б» класса школы № 15 решили подарить старшему поколению частичку тепла и своими руками создали праздничные открытки.

На уроке школьники старательно выводили тёплые слова: «Спасибо за вашу мудрость», «Вы нам очень дороги» и «Пусть у вас всё будет хорошо». В этих рисунках не было ничего сложного — только искренность, уважение и детская непосредственность.

После уроков ребята вместе с родителями развесили открытки на дверях подъездов. Для многих пожилых соседей такой сюрприз стал огромной поддержкой и поводом улыбнуться.

Этот поступок напомнил всем нам: радовать старших и помогать им можно каждый день, а не только по праздникам.

Фото школы № 15.