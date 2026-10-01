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Местные новости
1 Октября , 10:26

Реальные дела: в Стерлитамаке реставрируют мозаику ГДК

В рамках партийного проекта «Реальные дела» депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Айбулат Хажин провел мониторинг объекта в городе Стерлитамак. В центре внимания — реставрация мозаичного панно на фасаде Городского Дома Культуры.

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Реальные дела: в Стерлитамаке реставрируют мозаику ГДКРеальные дела: в Стерлитамаке реставрируют мозаику ГДК
Реальные дела: в Стерлитамаке реставрируют мозаику ГДК

В ходе мониторинга депутат оценил текущий объем работ и качество их выполнения. На сегодняшний день на объекте выполнены следующие работы:


— демонтировано бетонных панелей с мозаикой — более трехсот квадратных метров;
— оштукатурена и готова к покраске стена площадью более трехсот квадратных метров;
— разобрана и отремонтирована мозаика (смальта) почти на сорока квадратных метрах;
— установлены анкера для укрепления фасадных бетонных панелей — около трех тысяч штук;
— приобретены материалы для ремонта мозаики и штукатурки стен: смальта разных цветов — более ста квадратных метров, плитка глазурованная Kerama-Marazzi, клей марки Kerabont T-R (производитель Mapei), штукатурные смеси и армирующая фасадная сетка.


«Для меня этот проект особенно значим: сохранение исторического облика наших зданий — это вклад в будущее, и мы обязаны сделать это качественно. Реставрация мозаики на фасаде Городского Дома Культуры — яркий пример того, как наказы избирателей воплощаются в жизнь». – отметил депутат Госсобрания-Курултая РБ Айбулат Хажин.


Напомним, проект «Реальные дела» реализуется на территории муниципалитетов Республики Башкортостан уже несколько лет и является неотъемлемой частью Народной программы партии «Единая Россия». Его главная цель — воплощение в жизнь наказов избирателей, данных депутатам регионального парламента. Именно благодаря этому механизму удается решать конкретные, точечные проблемы, важные для жителей.

 

Реальные дела: в Стерлитамаке реставрируют мозаику ГДК
Реальные дела: в Стерлитамаке реставрируют мозаику ГДК
Реальные дела: в Стерлитамаке реставрируют мозаику ГДК
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