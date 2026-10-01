Реальные дела: в Стерлитамаке реставрируют мозаику ГДК

В ходе мониторинга депутат оценил текущий объем работ и качество их выполнения. На сегодняшний день на объекте выполнены следующие работы:



— демонтировано бетонных панелей с мозаикой — более трехсот квадратных метров;

— оштукатурена и готова к покраске стена площадью более трехсот квадратных метров;

— разобрана и отремонтирована мозаика (смальта) почти на сорока квадратных метрах;

— установлены анкера для укрепления фасадных бетонных панелей — около трех тысяч штук;

— приобретены материалы для ремонта мозаики и штукатурки стен: смальта разных цветов — более ста квадратных метров, плитка глазурованная Kerama-Marazzi, клей марки Kerabont T-R (производитель Mapei), штукатурные смеси и армирующая фасадная сетка.



«Для меня этот проект особенно значим: сохранение исторического облика наших зданий — это вклад в будущее, и мы обязаны сделать это качественно. Реставрация мозаики на фасаде Городского Дома Культуры — яркий пример того, как наказы избирателей воплощаются в жизнь». – отметил депутат Госсобрания-Курултая РБ Айбулат Хажин.



Напомним, проект «Реальные дела» реализуется на территории муниципалитетов Республики Башкортостан уже несколько лет и является неотъемлемой частью Народной программы партии «Единая Россия». Его главная цель — воплощение в жизнь наказов избирателей, данных депутатам регионального парламента. Именно благодаря этому механизму удается решать конкретные, точечные проблемы, важные для жителей.