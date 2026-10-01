Ребята выходили на сцену и с особым трепетом рассказывали о самом главном без слов. Им помогали в этом их любимые музыкальные инструменты: фортепиано, скрипка, аккордеон, баян, гитара, саксофон.

Было трогательно, волнительно и очень по-настоящему. Идея концерта опиралась на простую, но сильную метафору: семья — это умение звучать вместе.

В концерте принимали участие семьи Тимофеевых, Мурашевых, Русских, выступили сёстры Ропотовы с мамой Олесей Анатольевной, сёстры Муратовы, братья Стрелец, Даниял Павелко с мамой Еленой Ивановной, Алсу Зайнетдинова с папой Маратом Явдатовичем, Роберт Карамов с мамой Альбиной Ильгизовной и, конечно, семейная династия Гарбуз-Чижовых.

Концерт получился по-настоящему семейным: искренним, душевным, наполненным любовью и гармонией. Юные артисты показали, что музыка умеет говорить о самом важном. Пусть эта опора — семья — всегда будет рядом, а музыка делает её ещё крепче.

Ирина Гордиенко

Фото ДШИ