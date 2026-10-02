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Местные новости
2 Октября , 06:57

Юные экологи из Башкортостана – призеры всероссийского конкурса

IV Всероссийский Детский экологический форум прошел 29 и 30 сентября в г. Магнитогорске. Республику Башкортостан представила команда «Хранители дендропарка».

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Юные экологи из Башкортостана – призеры всероссийского конкурсаЮные экологи из Башкортостана – призеры всероссийского конкурса
Юные экологи из Башкортостана – призеры всероссийского конкурса

Проект юных экологов «От дворянского поместья – к памятнику природы!» отметили, как один из лучших проектов по сохранению природных памятников. Всего определили победителей и призеров в 17-ти номинациях, эти проекты получили финансовую поддержку.
 
Экологический проект, над которым ребята работали дома, представили в первый форумный день. Далее наши «Хранители дендропарка» приняли участие в научно-практической конференции, организованной при поддержке Фонда президентских грантов. Важная часть форума – пленарная сессия в формате открытого диалога прошла во второй день мероприятия.
 
Курируют работу команды из Башкортостана Эльза Габбасова и Эльвира Каримова – сотрудники Республиканского детского эколого-биологического центра. Подготовка и участие юных экологов республики в ДЭФ – важная часть их деятельности.
 
– Детский экологический форум поразил нас своей масштабностью, продуманностью каждой мелочи. Понравилась научно-практическая конференция по защите общего проекта, где эксперты беседовали с детьми, давали рекомендации. Мероприятие получилось живым, со своей энергией и интерактивностью, любое действие сопровождалось интересными моментами. Запомнился интерактивный диалог с первыми лицами России, – отметила Эльза Габбасова, руководитель команды юных экологов.

Президент России Владимир Путин, приветствуя участников, организаторов и гостей IV Всероссийского Детского экологического форума, подчеркнул, что форум даёт школьникам возможность проявить знания и компетенции, включиться в решение творческих, технических и гуманитарных задач, связанных с защитой окружающей среды, и внести вклад в экологическое благополучие своих регионов.
 
Подробнее о ДЭФ – 2026 и представленных проектах – на официальном сайте https://eko-forum.ru/

 

Галина Морозова

Фото: Эльза Габбасова

Юные экологи из Башкортостана – призеры всероссийского конкурса
Юные экологи из Башкортостана – призеры всероссийского конкурса
Юные экологи из Башкортостана – призеры всероссийского конкурса
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