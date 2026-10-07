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Местные новости
7 Октября , 11:02

В Стерлитамаке обсудили вопросы достойного труда

Профсоюзный актив медицинских организаций Стерлитамака присоединился к Всероссийской акции «За достойный труд».

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В Стерлитамаке обсудили вопросы достойного трудаВ Стерлитамаке обсудили вопросы достойного труда
В Стерлитамаке обсудили вопросы достойного труда

В этом году она проходит под девизом «Социальное партнёрство — гарантия достойного труда для всех». В рамках акции состоялось онлайн-заседание профсоюзного актива медицинских организаций города. Участники обсудили вопросы оплаты и безопасности труда, соблюдения социальных гарантий и защиты прав работников.

«Социальное партнёрство — один из самых эффективных способов защиты интересов человека труда, — отметил председатель Республиканского профсоюза работников здравоохранения Рауль Халфин. — В здравоохранении Башкортостана этот принцип работает на разных уровнях: через Отраслевое соглашение, участие профсоюза в комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений и, главное, через коллективные договоры непосредственно в организациях».

Профсоюз также участвует в согласовании нового отраслевого соглашения с Минздравом Башкортостана. Ключевые изменения в Отраслевом соглашении: доработан раздел гарантий участникам СВО и членам их семей, а также введены новые разделы: «Наставничество» и «Поддержка работников с семейными обязанностями (корпоративный демографический стандарт)».

«Для нас важно, чтобы за формулировкой "достойный труд" стояли конкретные условия, которые человек видит в своей ежедневной работе: справедливая оплата, безопасность, соблюдение режима труда и отдыха и социальные гарантии», — подчеркнул председатель Стерлитамакского городского комитета профсоюза работников здравоохранения Азат Курбангалиев.

Акция «За достойный труд» стала ещё одним поводом обсудить эти вопросы непосредственно с трудовыми коллективами и обозначить задачи профсоюза на ближайшее время.

Фото: профсоюз здравоохранения.

В Стерлитамаке обсудили вопросы достойного труда
В Стерлитамаке обсудили вопросы достойного труда
В Стерлитамаке обсудили вопросы достойного труда
В Стерлитамаке обсудили вопросы достойного труда
В Стерлитамаке обсудили вопросы достойного труда
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