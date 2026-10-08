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Местные новости
8 Октября , 04:33

Сотрудник полиции провела профилактическую беседу со старшеклассниками

Профилактическую беседу со старшеклассниками провела 29 сентября 2026 года в школе № 20 Стерлитамака инспектор отдела по делам несовершеннолетних Управления МВД России по городу Стерлитамаку.

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Сотрудник полиции провела профилактическую беседу со старшеклассникамиСотрудник полиции провела профилактическую беседу со старшеклассниками
Сотрудник полиции провела профилактическую беседу со старшеклассниками

В ходе встречи представитель полиции подробно разъяснила учащимся нормы действующего законодательства, а также рассказала, какую ответственность несут несовершеннолетние за правонарушения и преступления.

Значительную часть беседы посвятили серьёзным противоправным деяниям: инспектор акцентировала внимание школьников на ответственности за участие в экстремистской и террористической деятельности, а также за такие преступления, как кража, грабёж, вымогательство и нанесение телесных повреждений. Учащимся объяснили, с какого возраста наступает уголовная ответственность, и какие меры наказания предусматривает закон.

Помимо этого, инспектор напомнила ребятам о правилах безопасного поведения и о том, какие меры помогут избежать ситуаций, когда в отношении них могут быть совершены противоправные действия.

В конце встречи сотрудник полиции ответила на вопросы учащихся.

Цель подобных профилактических мероприятий — сформировать у подростков понимание правовых норм и снизить риск совершения правонарушений в молодёжной среде.

По информации УМВД по Стерлитамаку

Сотрудник полиции провела профилактическую беседу со старшеклассниками
Сотрудник полиции провела профилактическую беседу со старшеклассниками
Сотрудник полиции провела профилактическую беседу со старшеклассниками
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