Сотрудник полиции провела профилактическую беседу со старшеклассниками

В ходе встречи представитель полиции подробно разъяснила учащимся нормы действующего законодательства, а также рассказала, какую ответственность несут несовершеннолетние за правонарушения и преступления.

Значительную часть беседы посвятили серьёзным противоправным деяниям: инспектор акцентировала внимание школьников на ответственности за участие в экстремистской и террористической деятельности, а также за такие преступления, как кража, грабёж, вымогательство и нанесение телесных повреждений. Учащимся объяснили, с какого возраста наступает уголовная ответственность, и какие меры наказания предусматривает закон.

Помимо этого, инспектор напомнила ребятам о правилах безопасного поведения и о том, какие меры помогут избежать ситуаций, когда в отношении них могут быть совершены противоправные действия.

В конце встречи сотрудник полиции ответила на вопросы учащихся.

Цель подобных профилактических мероприятий — сформировать у подростков понимание правовых норм и снизить риск совершения правонарушений в молодёжной среде.

По информации УМВД по Стерлитамаку