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Местные новости
9 Октября , 12:31

Активисты «Молодой Гвардии» разделили радость Дня Республики с учениками СЛИ № 2

Сила единства: активисты «Молодой Гвардии» разделили радость Дня Республики с воспитанниками СЛИ № 2.

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Активисты «Молодой Гвардии» разделили радость Дня Республики с учениками СЛИ № 2Активисты «Молодой Гвардии» разделили радость Дня Республики с учениками СЛИ № 2
Активисты «Молодой Гвардии» разделили радость Дня Республики с учениками СЛИ № 2

В Стерлитамакском лицее-интернате № 2 имени В. И. Ленина состоялся праздничный концерт, приуроченный к главному государственному празднику региона — Дню Республики Башкортостан.

Торжественное мероприятие объединило воспитанников и педагогов. Почётными гостями праздника стали активисты местного отделения «Молодой Гвардии» города Стерлитамака. Они с радостью разделили это событие с коллективом и воспитанниками лицея.

Активист «Молодой Гвардии» Аскар Салаватович Галимуллин поделился впечатлениями от мероприятия:

— День Республики — это праздник, который объединяет всех нас в любви к родному Башкортостану. Очень приятно видеть, что праздничный концерт проходит в таких прекрасных, обновлённых условиях, где для лицеистов создано современное и комфортное пространство для учёбы и раскрытия талантов. Большое спасибо ребятам и педагогам за этот потрясающий творческий праздник, искренние эмоции и праздничное настроение!

Завершившийся в 2024 году капитальный ремонт по проекту «Новая школа» Народной программы «Единой России» заложил прочный фундамент для качественного развития образовательной и воспитательной среды учреждения. Прошедшее торжественное мероприятие подтвердило, что Стерлитамакский лицей-интернат № 2 сегодня — это не просто безопасное и высокотехнологичное пространство, а настоящий центр притяжения для одарённых ребят, где бережно хранят культуру и уверенно смотрят в будущее.

С наступающим праздником!

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