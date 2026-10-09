Опыт, гранты и успех: Гульнур Галинуровна Кульсарина провела встречу с молодёжью

Мероприятие организовано в рамках грантового проекта, реализуемого местным отделением Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России». Приветствуя участников, Гульнур Галинуровна поделилась воспоминаниями о том, как в своё время лично стояла у истоков зарождения молодогвардейского движения в республике.

В ходе общения парламентарий подробно рассказала о своих профессиональных достижениях и трудовом пути, а также о социально значимых проектах и событиях, которые сегодня успешно воплощает в жизнь её команда. Гульнур Кульсарина призвала активистов искренне любить родной край, быть смелыми, инициативными и сплочёнными. В качестве главных условий для успешной самореализации она выделила нацеленность на результат, непрерывное обучение и постоянное повышение квалификации, подчеркнув, что ключевую роль в этом процессе сегодня играет грантовая деятельность.