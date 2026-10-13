Отметили День психического здоровья

Его цель — открыто говорить о важности психического благополучия, поддерживать тех, кто столкнулся с трудностями, и напоминать: забота о себе и друг о друге так же важна, как и забота о физическом здоровье.

Накануне этой важной даты в детском дневном стационаре Стерлитамакской психиатрической больницы состоялся особенный праздник для маленьких пациентов.

В программе были игры, творческие задания и приятные сюрпризы. В завершение праздника детям вручили подарки — маленькие знаки внимания и заботы от коллектива больницы.

По информации психиатрической больницы

Фото больницы