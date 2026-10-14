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Местные новости
14 Октября , 06:00

Покров Божией Матери

Праздник Покрова, который сегодня празднуют все православные христиане, напоминает нам о простой, но важной истине: мы не одиноки в своих скорбях и трудах.

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Покров Божией МатериПокров Божией Матери
Покров Божией Матери

Над нами простирается любящее сердце и Покров Матери Божией, а Её молитва, по слову святителя Димитрия Ростовского, «может много перед лицем Господа нашего».

Этот праздник не входит в число двунадесятых, но при этом является одним из самых значимых. Покров — это то, что оберегает, защищает. Пресвятая Дева всегда защищает нас от бед и отирает всякую слезу от лица каждого Её чада.

Сегодня в Свято-Никольском кафедральном соборе Стерлитамака, как и во всех православных храмах страны, состоялось праздничное богослужение.

После службы священника храма, протоиерея Александра Кривцова, прихожане из православного просветительского центра имени священномученика Петра Варламова поздравили с 20-летием хиротонии — рукоположения в сан священника.

Фото автора.

Автор:Марина Воронова
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