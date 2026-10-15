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Местные новости
15 Октября , 04:36

В Стерлитамаке временно перекроют дорожное движение

Сегодня с 09:00 до 20:00 будет временно ограничено движение транспорта на участке улицы Сакко и Ванцетти — от улицы Мира до улицы 7 Ноября.

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В Стерлитамаке временно перекроют дорожное движениеВ Стерлитамаке временно перекроют дорожное движение
В Стерлитамаке временно перекроют дорожное движение

Ограничение связано с проведением работ по укладке сетей холодного водоснабжения на объекте по адресу: ул. Сакко и Ванцетти, 28.

По информации сектора транспорта и связи и администрации г. Стерлитамак

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