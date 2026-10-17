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Местные новости
17 Октября , 14:26

Когда лёд плавится от эмоций

17 октября «Стерлитамак‑Арена» превратилась в эпицентр хоккейного урагана.

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Когда лёд плавится от эмоцийКогда лёд плавится от эмоций
Когда лёд плавится от эмоций

17 октября «Стерлитамак‑Арена» превратилась в эпицентр хоккейного урагана. В рамках первенства ПФО среди команд 2011 года рождения сошлись «Орлан» (Стерлитамак) и «Сарматы» (Оренбург). Трибуны гудели с первой секунды: родители, тренеры, друзья юных хоккеистов – все пришли не просто посмотреть игру, а стать свидетелями настоящей битвы характеров.

 

С первых же минут лёд затрещал от скоростей. Обе команды будто знали: сегодня решается многое. И уже скоро трибуны взорвались первым голом: Захар Феоктистов, получив передачи от Романа Аминова и Платона Гаврилова, точно пробил в ворота гостей. Стерлитамак ликовал!

 

Но «Сарматы» не собирались сдаваться. Почти тут же Роман Пылаев, с подачи Евгения Скворцова, загнал шайбу – 1:1. А дальше началось шоу: оренбургские болельщики завели свой фирменный ритм – барабан грохотал, трубы гудели, а хор голосов скандировал: «Вперёд, «Сарматы»!». Казалось, этот напор вот-вот сломает хозяев.

 

Стерлитамакские ребята проявили характер. В яростной атаке Арслан Ахметзянов прорвался к воротам и снова вывел «Орлан» вперёд. Первый период закрылся со счётом 2:1 – и это были не просто цифры на табло, а серьёзная заявка.

 

Во втором периоде игра превратилась в качели. «Сарматы» сравняли счёт, но Платон Константинюк тут же снова вывел хозяев вперёд. А потом началось настоящее сражение: Евгений Скворцов пробил оборону «Орлана», Артём Прозоров молниеносно ответил – и трибуны взревели так, что, казалось, дрогнули стены арены.

 

Игра неслась с бешеной скоростью: шайба металась от одних ворот к другим, каждый бросок мог стать решающим. Амир Галеев добавил ещё одну шайбу в копилку «Орлана». А следом – жёсткий эпизод: за нарушение правил на скамейку штрафников отправился Тимофей Лебедев из «Сарматов». Второй период завершился со счётом 4:3 в пользу «Орлана» – но это была не победа, а лишь передышка перед бурей.

 

Третий период начался как штурм: «Сарматы» пошли в яростное нападение, и этот напор будто подстегнул «Орлан». Теперь уже обе команды не жалели сил – у ворот то и дело возникали опасные моменты, вратари творили чудеса, а зрители замирали на каждом броске.

 

На 6‑й минуте третьего периода Роман Пылаев сравнял счёт – 4:4. Напряжение стало почти осязаемым. А затем Артемий Ушаков вывел «Сарматов» вперёд – 4:5. Для «Орлана» ситуация стала критической, но именно в такие минуты и раскрывается настоящий характер. Эмиль Рахимов не дрогнул: он прорвался к воротам и загнал пятую шайбу – 5:5! Арена буквально содрогнулась от криков.

 

А потом пришла развязка. «Сарматы» усилили давление: чаще бросали, активнее играли на добивании, не давали «Орлану» ни секунды передышки. Хозяева держались из последних сил, боролись за каждый сантиметр льда – но в решающие минуты гости оказались чуть хладнокровнее и чуть точнее.

 

Финальная сирена прозвучала при счёте 6:5 в пользу «Сарматов». Победную шайбу забросил Евгений Скворцов.

 

Этот матч запомнится не цифрами на табло, а тем, как юные хоккеисты боролись до последней секунды. Здесь не было просто игры – была школа характера, где учатся не сдаваться, даже когда кажется, что всё потеряно.

 

Фото Полины Рафиковой

Когда лёд плавится от эмоций
Когда лёд плавится от эмоций
Когда лёд плавится от эмоций
Когда лёд плавится от эмоций
Когда лёд плавится от эмоций
Когда лёд плавится от эмоций
Когда лёд плавится от эмоций
Когда лёд плавится от эмоций
Когда лёд плавится от эмоций
Когда лёд плавится от эмоций
Когда лёд плавится от эмоций
Когда лёд плавится от эмоций
Когда лёд плавится от эмоций
Когда лёд плавится от эмоций
Когда лёд плавится от эмоций
Когда лёд плавится от эмоций
Когда лёд плавится от эмоций
Когда лёд плавится от эмоций
Когда лёд плавится от эмоций
Когда лёд плавится от эмоций
Когда лёд плавится от эмоций
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