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Местные новости
18 Октября , 05:00

Глава администрации Стерлитамака поздравляет с праздниками

18 октября в России отмечают День отца, День работников дорожного хозяйства и День работников пищевой промышленности.

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Глава администрации Стерлитамака поздравляет с праздникамиГлава администрации Стерлитамака поздравляет с праздниками
Глава администрации Стерлитамака поздравляет с праздниками

Уважаемые работники дорожного хозяйства!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваш труд имеет огромное значение для развития нашего города, обес-печения безопасности и комфорта жителей. Благодаря вашему профессионализму строятся и ремонтируются дороги, благоустраиваются улицы, создаются условия для бесперебойного движения транспорта и пешеходов.


Дорожное хозяйство – это отрасль, которая требует высокой квалификации, самоотдачи и слаженной работы. Несмотря на сложные погодные условия и высокую нагрузку, вы ежедневно вносите весомый вклад в развитие городской инфраструктуры и повышение качества жизни горожан.
От всей души благодарю вас за добросовестный труд, мастерство и ответственное отношение к своему делу. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в работе и новых профессиональных достижений! С праздником!


Уважаемые стерлитамаковцы!


Ежегодно в третье воскресенье октября мы поздравляем наших отцов с праздником! Это относительно молодой праздник в нашей стране, но его значение для каждого из нас трудно переоценить.


Быть отцом – это большой и ответственный труд, и в то же время большая радость. Поддержка отцов помогает детям уверенно идти вперёд к своим целям, учиться ответственности и мужеству. Своим личным примером отец воспитывает в детях уважение и любовь к матери и к своему Отечеству, учит преодолевать трудности.
Желаю всем отцам крепкого здоровья, счастья и благополучия!


Сегодня мы поздравляем и наших работников пищевой промышленности с профессиональным праздником.


Ежедневным трудом вы обеспечиваете стерлитамаковцев качественной, вкусной и полезной продукцией. Изделия наших предприятий пользуются большим спросом далеко за пределами нашего города и рес-публики. Вы бережно храните легендарные многолетние рецептуры, при этом создаёте уникальные современные изделия, сохраняя верность традициям качества и локальную идентичность.
Особые слова благодарности ветеранам отрасли, ваш опыт бесценен! Спасибо вам за преданность своему делу и за то, что заложили крепкую основу городской пищевой промышленности.
Желаю вам крепкого здоровья, профес-сиональных достижений, стабильности и процветания! Пусть ваш труд всегда приносит удовлетворение и радость!


Эмиль ШАЙМАРДАНОВ,
глава администрации
ГО г.Стерлитамак

Автор:
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