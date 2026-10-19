Из школьного класса – в цех

Запах машинного масла, ритмичный гул станков с ЧПУ и азартный блеск в глазах школьников – именно такая атмосфера царила на днях в Стерлитамакском политехническом колледже. В рамках «Единого дня открытых дверей», организованного при поддержке регионального отделения «СоюзМаш России», учебное заведение распахнуло свои двери для тех, кто завтра будет создавать технологический суверенитет страны. Здесь не было скучных лекций — только живое дело, настоящие инструменты и будущее, которое можно потрогать руками.

КОГДА ТЕОРИЯ УСТУПАЕТ ПРАКТИКЕ

С самого утра в колледже царила особая энергия: старшеклассники с любопытством разглядывали стенды, родители задавали вопросы кураторам, а преподаватели с готовностью рассказывали о своих специальностях. На входе гостей встречали студенты-волонтёры — они не только раздавали буклеты и помогали сориентироваться, но и делились личным опытом: как устроены пары, какие практики ждут на втором курсе, где потом можно устроиться на работу.

В фойе развернулась выставка студенческих проектов. Макеты, напечатанные на промышленных 3D-принтерах детали для авиаотрасли, идеальные сварочные швы и мини-робот, собранный студентами направления «Автоматизация». Школьники с восторгом крутили в руках детали, которые ещё вчера были лишь чертежом в программе.

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ СТАРТ

Встреча началась с яркой и эмоциональной речи директора колледжа Александра Дмитриевича Мирошкина. Его слова задали тон всему дню. Он говорил не об оценках в зачётке, а о реальном вкладе в экономику страны. Александр Дмитриевич подчеркнул, что сегодня России как никогда нужны инженеры, технологи и мастера. Проект «Профессионалитет», в который колледж интегрирован в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети», это гарантия того, что выпускники будут востребованы на ведущих предприятиях страны с первого дня после получения диплома.

Директор подробно остановился на достижениях колледжа: обновлении станочного парка, открытии новых лабораторий композитных материалов и тесном партнерстве с индустриальными гигантами региона. Он пригласил сегодняшних школьников не просто учиться, а становиться соавторами технического прогресса России.

ЗА КУЛИСАМИ ТЕХНОЛОГИЙ

Программа дня была выстроена так, чтобы каждый гость нашел что-то для себя.

Главной изюминкой стали профессиональные пробы. Школьники из Стерлибашево, Ишимбая и Стерлитамака смогли на несколько часов забыть о партах и встать за настоящие промышленные станки, чтобы примерить на себя разные профессии и составить о них собственное мнение.

В центре внимания оказалась мастерская по компетенции «Работы на токарных универсальных станках». Под руководством мастера производственного обучения высшей категории А.М.Трофимова подростки впервые взяли в руки резцы.

Ребята не просто наблюдали – они работали на станках с числовым программным управлением последнего поколения, чувствуя себя настоящими операторами высокотехнологичного производства.

На площадке электромонтажа старшеклассники под присмотром наставника собирали простую схему освещения – и когда лампочка загоралась, в зале раздавались аплодисменты и радостные возгласы. В сварочной мастерской показывали, как правильно держать горелку и подбирать ток.

Особенно запомнился мастер-класс по робототехнике: студенты колледжа демонстрировали, как программировать движение робота и настраивать датчики. Роботы, повинуясь командам подростков, аккуратно перемещали детали, демонстрируя точность, недоступную человеческому глазу. Несколько школьников тут же записались на подготовительные курсы – так сильно их зацепил процесс.

В центре аддитивных технологий гости с восторгом наблюдали за работой промышленных 3D-принтеров, которые слой за слоем выращивали сложные металлические и полимерные детали для авиационной промышленности.

ЧТО НУЖНО ЗАВОДАМ?

Важной частью программы стала встреча с реальным сектором экономики. Представители заводов Стерлитамака и соседних городов говорили со школьниками на равных.

Что нужно? Специалисты здесь и сейчас.

Что ценят? Умение работать руками и головой одновременно.

Что предлагают? «Подъёмные» выплаты, компенсацию аренды жилья и карьерный лифт, который начинает движение еще во время учебы.

Для родителей организовали отдельную площадку. HR-специалисты и кураторы честно отвечали на вопросы о стипендиях, общежитиях и трудоустройстве. Многие мамы и папы уходили с мыслью: техникум – это не запасной аэродром, а мощный старт.

ИСКРА ЗАЖЖЕНА

Когда день подошел к концу, стало ясно: миссия выполнена.

– Я приду сюда после 9-го класса с документами, – уверенно заявил парень, только что выточивший свою первую деталь.

– Мне всегда казалось, что техникум – это про что-то далёкое и скучное, – поделился девятиклассник Артём. – А тут столько техники, столько живого дела. Я даже не думал, что автоматизация может быть такой интересной.

День открытых дверей в Стерлитамакском политехническом колледже показал, что современное среднее профессиональное образование ориентировано на технологии, практику и реальные перспективы. Для тех, кто хочет не только учиться, но и сразу использовать свои знания и умения, этот формат – идеальный способ найти своё призвание.

Фото: пресс-служба СПК