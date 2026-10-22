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Местные новости
22 Октября , 03:46

ГКБ № 1 приняла на работу четырёх новых педиатров

В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» кадровый потенциал городской клинической больницы № 1 Стерлитамака заметно вырос: в детские поликлинические отделения вышли на работу сразу четыре молодых врача‑педиатра.

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ГКБ № 1 приняла на работу четырёх новых педиатровГКБ № 1 приняла на работу четырёх новых педиатров
ГКБ № 1 приняла на работу четырёх новых педиатров

Все они — выпускники авторитетных медицинских вузов. Так, Шамиль Имельбаев окончил Башкирский государственный медицинский университет в 2024 году, а в 2026‑м завершил обучение в ординатуре по направлению «Педиатрия».

В числе новых специалистов — целевик Алина Каримова: она получила диплом Башкирского государственного медицинского университета в 2026 году и теперь трудится врачом‑педиатром в детском поликлиническом отделении № 3. Там же ведёт приём ещё одна выпускница БГМУ 2026 года — участковый врач‑педиатр Полина Горбунова.

Четвёртой в команде молодых специалистов стала Розалина Сагитова — она завершила обучение в Оренбургском государственном медицинском университете в 2024 году.

По словам главного врача ГКБ № 1 Стерлитамака Ильшата Яппарова, появление в коллективе энергичных молодых кадров — это не только укрепление штата, но и возможность внедрять современные медицинские подходы. «Молодые специалисты привносят свежие знания и заряжают команду своим энтузиазмом — именно в них мы видим будущее нашей педиатрической службы. Под руководством опытных наставников они в короткие сроки смогут раскрыть свой профессиональный потенциал. Такое пополнение — это вклад в здоровье новых поколений», — подчеркнул руководитель больницы.

Источник и фото: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан

ГКБ № 1 приняла на работу четырёх новых педиатров
ГКБ № 1 приняла на работу четырёх новых педиатров
ГКБ № 1 приняла на работу четырёх новых педиатров
ГКБ № 1 приняла на работу четырёх новых педиатров
ГКБ № 1 приняла на работу четырёх новых педиатров
ГКБ № 1 приняла на работу четырёх новых педиатров
ГКБ № 1 приняла на работу четырёх новых педиатров
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