ГКБ № 1 приняла на работу четырёх новых педиатров

Все они — выпускники авторитетных медицинских вузов. Так, Шамиль Имельбаев окончил Башкирский государственный медицинский университет в 2024 году, а в 2026‑м завершил обучение в ординатуре по направлению «Педиатрия».

В числе новых специалистов — целевик Алина Каримова: она получила диплом Башкирского государственного медицинского университета в 2026 году и теперь трудится врачом‑педиатром в детском поликлиническом отделении № 3. Там же ведёт приём ещё одна выпускница БГМУ 2026 года — участковый врач‑педиатр Полина Горбунова.

Четвёртой в команде молодых специалистов стала Розалина Сагитова — она завершила обучение в Оренбургском государственном медицинском университете в 2024 году.

По словам главного врача ГКБ № 1 Стерлитамака Ильшата Яппарова, появление в коллективе энергичных молодых кадров — это не только укрепление штата, но и возможность внедрять современные медицинские подходы. «Молодые специалисты привносят свежие знания и заряжают команду своим энтузиазмом — именно в них мы видим будущее нашей педиатрической службы. Под руководством опытных наставников они в короткие сроки смогут раскрыть свой профессиональный потенциал. Такое пополнение — это вклад в здоровье новых поколений», — подчеркнул руководитель больницы.

Источник и фото: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан