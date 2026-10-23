Полиция Стерлитамака провела встречу с сотрудниками «Термы в Громаде»

На встрече обсудили ключевые вопросы защиты общественного порядка в местах массового пребывания людей. Сотрудникам комплекса напомнили, как важно сохранять бдительность: вовремя замечать подозрительные ситуации и сразу сообщать о них в полицию.

Отдельное внимание уделили кибербезопасности и профилактике дистанционных преступлений. Полицейские разобрали типичные схемы мошенничества, рассказали, как обезопасить персональные данные и вести себя в интернете без риска. В частности, акцентировали: нельзя передавать посторонним коды из СМС, реквизиты банковских карт, а также переходить по сомнительным ссылкам.

Подобные встречи помогают повышать правовую грамотность персонала, учат распознавать потенциальные угрозы и грамотно реагировать на них — в том числе противостоять уловкам онлайн мошенников.

Взаимодействие полиции с трудовыми коллективами делает профилактику эффективнее и помогает укреплять общественный порядок. Правоохранители напоминают: внимательность и ответственность каждого — важный элемент общей безопасности. Главное правило — предупредить преступление проще, чем устранять его последствия.

По информации УМВД по Стерлитамаку