Отдел вневедомственной охраны по городу Стерлитамаку приглашает на службу

Обязательно наличие военного билета.



Условия службы:



- заработная плата от 32 тысяч рублей

- отпуск от 40 до 60 календарных дней

- оплата проезда к месту проведения ежегодного отпуска сотруднику и одному члену семьи

- бесплатное медицинское обслуживание

- компенсация за найм жилья

- возможность получения высшего образования

- по истечении 20 лет выслуги возможность выхода на пенсию

- по истечении 10 лет выслуги возможность получения денежной выплаты на приобретение жилья



Справки по телефонам:

8(3473) 20-41-16

+7(960) 395-49-65

Адрес: г. Стерлитамак, ул. Курчатова, 9