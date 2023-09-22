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22 Сентября , 10:00

Отдел вневедомственной охраны по городу Стерлитамаку приглашает на службу

Отдел вневедомственной охраны по городу Стерлитамаку приглашает на службу граждан в возрасте от 18 до 50 лет: несудимых, годных по состоянию здоровья, имеющих образование не ниже среднего.

Отдел вневедомственной охраны по городу Стерлитамаку приглашает на службу
Отдел вневедомственной охраны по городу Стерлитамаку приглашает на службу

Обязательно наличие военного билета.

Условия службы:

- заработная плата от 32 тысяч рублей
- отпуск от 40 до 60 календарных дней
- оплата проезда к месту проведения ежегодного отпуска сотруднику и одному члену семьи
- бесплатное медицинское обслуживание
- компенсация за найм жилья
- возможность получения высшего образования
- по истечении 20 лет выслуги возможность выхода на пенсию
- по истечении 10 лет выслуги возможность получения денежной выплаты на приобретение жилья

☎Справки по телефонам:
8(3473) 20-41-16
+7(960) 395-49-65
Адрес: г. Стерлитамак, ул. Курчатова, 9

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