Отдел вневедомственной охраны по городу Стерлитамаку приглашает на службу

Обязательно наличие военного билета.
Условия службы:
- заработная плата от 32 тысяч рублей
- отпуск от 40 до 60 календарных дней
- оплата проезда к месту проведения ежегодного отпуска сотруднику и одному члену семьи
- бесплатное медицинское обслуживание
- компенсация за найм жилья
- возможность получения высшего образования
- по истечении 20 лет выслуги возможность выхода на пенсию
- по истечении 10 лет выслуги возможность получения денежной выплаты на приобретение жилья
Справки по телефонам:
8(3473) 20-41-16
+7(960) 395-49-65
Адрес: г. Стерлитамак, ул. Курчатова, 9