Встречаем победителя конкурса среди подписчиков "СР"

Пётр Васильевич Ионов – один из победителей конкурса среди подписчиков «Стерлитамакского рабочего».

Он говорит:

– Газету выписываю каждый год. А как же иначе? Где ещё узнаешь городские новости? Местного радио уже нет. Есть, конечно, телевизор. Но там передают только республиканские новости.

– Пётр Васильевич, какую газетную информацию вы предпочитаете?

– Очень люблю кроссворды разгадывать. Это хорошая тренировка ума. Замечательно, что в следующем номере печатают ответы, хочется ведь узнать, правильно ли разгадал слово.

И телевизионная программа есть. Как без неё сориентируешься, когда и что смотреть?

Я с удовольствием читаю материалы по истории города, статьи о жителях Стерлитамака, событиях, литературные очерки.

А вот моя жена Людмила Сергеевна читает всё от корки до корки.

– Выигрышем довольны?

– Конечно. Утюг в хозяйстве – нужная вещь.

Фото Татьяны Саркисовой.