-6 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
20 Ноября , 11:57

Встречаем победителя конкурса среди подписчиков "СР"

Как же иначе?

Встречаем победителя конкурса среди подписчиков "СР"
Встречаем победителя конкурса среди подписчиков "СР"

Пётр Васильевич Ионов – один из победителей конкурса среди подписчиков «Стерлитамакского рабочего».

Он говорит:
– Газету выписываю каждый год. А как же иначе? Где ещё узнаешь городские новости? Местного радио уже нет. Есть, конечно, телевизор. Но там передают только республиканские новости.
– Пётр Васильевич, какую газетную информацию вы предпочитаете?
– Очень люблю кроссворды разгадывать. Это хорошая тренировка ума. Замечательно, что в следующем номере печатают ответы, хочется ведь узнать, правильно ли разгадал слово.
И телевизионная программа есть. Как без неё сориентируешься, когда и что смотреть?
Я с удовольствием читаю материалы по истории города, статьи о жителях Стерлитамака, событиях, литературные очерки.
А вот моя жена Людмила Сергеевна читает всё от корки до корки.
– Выигрышем довольны?
– Конечно. Утюг в хозяйстве – нужная вещь.

Фото Татьяны Саркисовой.

Автор:Евгения Дьяконова
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru