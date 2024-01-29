Среди победителей конкурсов подписки, розыгрыш которых прошёл в Уфе, - жительница Стерлитамака

Победителей сразу двух конкурсов — «Новогодний марафон подписки» и традиционного конкурса «Подпишись и выиграй» — в эфире утреннего шоу «Салям» назвали первый заместитель руководителя Агентства по печати и средствам массовой информации РБ Елена Арямнова и медиа директор ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан» Ринат Шайбаков.

Читатели прислали более тысячи подписных квитанций. Для участия нужно было оформить годовую или полугодовую подписку на два издания (республиканское, районное или городское), входящих в Издательский дом «Республика Башкортостан». В конкурсе также принимали участие подписчики электронных версий газет.

В рамках конкурса «Подпишись и выиграй» были разыграны морозильный ларь, робот-пылесос, ноутбук, телевизор и снегоуборочная машина.

Телевизор достался М. Гатауллиной из Ишимбайского района, которая оформила подписку на газеты «Йәшлек» и «Торатау».

Морозильная камера — Г. Курбангуловой из Стерлитамака, оформившей подписку на издания «Стерлитамакский рабочий» и «Кызыл таң». Ноутбук — З. Узякиной из деревни Ишмурзино Баймакского района, подписавшейся на газеты «Йәшлек» и «Һаҡмар»,

Робот-пылесос — Д. Мусиной из Стерлибашевского района, которая оформила подписку на газеты «Стерлибашевские родники» и «Өмет». Снегоуборочная машина — В. Абдрахманову из Баймака, оформившему подписку на газеты «Йәшлек» и «Баймакский вестник».

Приз «Новогоднего марафона подписки» — морозильный ларь — достался Ф. Загидуллиной из Ишимбайского района, подписавшейся на издания «Йәшлек» и «Башҡортостан ҡыҙы».

Также среди участников конкурса «Подпишись и выиграй» был разыгран специальный приз (пауэр банк) от утреннего телешоу «Салям», обладателем которого стала В. Юлдашбаева из с. Серегулово Зианчуринского района. Она оформила подписку на газеты «Йәшлек» и «Ейәнсура таңдары».

Источник: "Республика Башкортостан"

Фото: скриншот видео