Стерлитамакская предпринимательница открыла свою танцевальную студию

Повзрослев и поступив на юридический факультет, Олеся Владимировна планировала связать свою жизнь с работой в правоохранительных органах. Но страсть к танцам оказалась сильнее. На третьем курсе она начала подрабатывать хореографом. Позже у девушки появляется возможность организовать студию танцев HAPPY KIDS. Открыв свой бизнес, Олеся Бирюкова окончательно поняла – работа в правоохранительных органах не для нее.

Но и тут было все непросто. Барьером к успешному старту бизнеса стала пандемия COVID-19. К тому моменту студия танцев работала уже год. Успела сформироваться клиентская база, в студии занималось много детей, и нужно было каким-то образом их удержать. На помощь пришел онлайн-формат обучения, благодаря которому все ушедшие клиенты вернулись и даже добавились новые.

Для открытия трёх филиалов предпринимателю нужны были дополнительные средства. В Центре «Мой бизнес» Стерлитамака девушке помогли оформить займ под низкий процент в микрокредитной компании. Она закупила стройматериалы, маты, татами и также станки. Таким образом, открытие филиалов не сорвалось.

По словам Олеси Бирюковой, сейчас в студии дела идут хорошо. В Стерлитамаке работают 5 филиалов, занятия посещают более 500 учеников. Помимо современных танцев, мальчиков и девочек обучают основам классического танца, актерскому мастерству, акробатике. Благодаря высокому профессионализму педагогов и старанию самих воспитанников студии HAPPY KIDS, ребята часто становятся лауреатами городских, республиканских и всероссийских конкурсов.

В планах у основательницы студии – собрать документы на включение в реестр социальных предпринимателей, а после – получить грант.

Информацию о мерах поддержки социального предпринимательства в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» можно узнать на сайте Центра «Мой бизнес» Республики Башкортостан: https://cmbrb.ru/ или по телефону горячей линии +7 (347) 224-99-99. Руководитель Центра инноваций социальной сферы Ирина Львова, доб. 540. Руководитель подразделения Центра «Мой бизнес» г. Стерлитамака Татьяна Полушкина, доб. 725.

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