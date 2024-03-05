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5 Марта , 15:27

Стерлитамакская предпринимательница открыла свою танцевальную студию

Олеся Бирюкова из Стерлитамака с детства любила танцевать. Уже с 4 лет она занималась в народном коллективе эстрадного танца, куда будущую предпринимательницу привела мама.

Стерлитамакская предпринимательница открыла свою танцевальную студию
Стерлитамакская предпринимательница открыла свою танцевальную студию

Повзрослев и поступив на юридический факультет, Олеся Владимировна планировала связать свою жизнь с работой в правоохранительных органах. Но страсть к танцам оказалась сильнее. На третьем курсе она начала подрабатывать хореографом. Позже у девушки появляется возможность организовать студию танцев HAPPY KIDS. Открыв свой бизнес, Олеся Бирюкова окончательно поняла – работа в правоохранительных органах не для нее.

Но и тут было все непросто. Барьером к успешному старту бизнеса стала пандемия COVID-19. К тому моменту студия танцев работала уже год. Успела сформироваться клиентская база, в студии занималось много детей, и нужно было каким-то образом их удержать. На помощь пришел онлайн-формат обучения, благодаря которому все ушедшие клиенты вернулись и даже добавились новые.

Для открытия трёх филиалов предпринимателю нужны были дополнительные средства. В Центре «Мой бизнес» Стерлитамака девушке помогли оформить займ под низкий процент в микрокредитной компании. Она закупила стройматериалы, маты, татами и также станки. Таким образом, открытие филиалов не сорвалось.

По словам Олеси Бирюковой, сейчас в студии дела идут хорошо. В Стерлитамаке работают 5 филиалов, занятия посещают более 500 учеников. Помимо современных танцев, мальчиков и девочек обучают основам классического танца, актерскому мастерству, акробатике. Благодаря высокому профессионализму педагогов и старанию самих воспитанников студии HAPPY KIDS, ребята часто становятся лауреатами городских, республиканских и всероссийских конкурсов.

В планах у основательницы студии – собрать документы на включение в реестр социальных предпринимателей, а после – получить грант.

Информацию о мерах поддержки социального предпринимательства в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» можно узнать на сайте Центра «Мой бизнес» Республики Башкортостан: https://cmbrb.ru/ или по телефону горячей линии +7 (347) 224-99-99. Руководитель Центра инноваций социальной сферы Ирина Львова, доб. 540. Руководитель подразделения Центра «Мой бизнес» г. Стерлитамака Татьяна Полушкина, доб. 725.

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Стерлитамакская предпринимательница открыла свою танцевальную студию
Стерлитамакская предпринимательница открыла свою танцевальную студию
Стерлитамакская предпринимательница открыла свою танцевальную студию
Стерлитамакская предпринимательница открыла свою танцевальную студию
Стерлитамакская предпринимательница открыла свою танцевальную студию
Стерлитамакская предпринимательница открыла свою танцевальную студию
Стерлитамакская предпринимательница открыла свою танцевальную студию
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