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6 Апреля , 09:16

«Газета «Стерлитамакский рабочий» со мной всю сознательную жизнь»

Поздравляем очередную победительницу розыгрыша призов!

Александре Васильевне Дружининой 90 лет. За спиной долгие годы трудовой жизни. Она начала работать в 17 лет. Поступила в техникум. После окончания работала на заводе, затем в электросетях – техником, инженером по охране труда, диспетчером.


Александре Васильевне Дружининой 90 лет. За спиной долгие годы трудовой жизни. Она начала работать в 17 лет. Поступила в техникум. После окончания работала на заводе, затем в электросетях – техником, инженером по охране труда, диспетчером.

Кстати, Александра Васильевна стала первой женщиной-диспетчером. С этой должности она и ушла на пенсию.
По её словам, газету «Стерлитамакский рабочий» выписывает всю сознательную жизнь – больше 65 лет. Александра Васильевна участвовала в розыгрыше призов «Стерлитамакского рабочего». И выиграла. За призом приехала её дочь Галина Ивановна Глушкова.

– Галина Ивановна, какие статьи предпочитает Александра Васильевна?
– Она читает всю газету. Но больше всего её интересуют материалы, рассказывающие о городском строительстве. Ей любопытно, как со временем меняются улицы Стерлитамака, дома, набережные Ашкадара и Стерли. С волнением читает спортивные репортажи. У мамы двое внуков и пятеро правнуков. Один из них занимается спортом –
греко-римской борьбой. Недавно в Астрахани прошли соревнования, и наш мальчик занял III место в своей весовой категории.
– Александре Васильевне 90 лет, как она себя чувствует, чем занимается?
– Гуляет с подружками час-полтора. До недавнего времени вязала хорошо и много. В последнее время, оставив это занятие, очень много читает.
– Какие книги?
– Всё, что я приношу из библиотеки. В основном детективы и любовные романы.
Сейчас у неё радость – выиграла приз. Делится с подружками: «Я электрический чайник выиграла! Нужная вещь в хозяйстве».

Фото Сергея Крамскова.

Автор:Евгения Дьяконова
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