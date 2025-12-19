Владимир Путин назвал Зеленского талантливым артистом

Владимир Владимирович о СВО:
— Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения.
— Мы готовы и хотим завершить конфликт мирными средствами на основе тех принципов, которые были изложены мною в июне прошлого года.
— Киев по сути отказывается от завершения конфликта мирными средствами.
— Россия пока не видит готовности
Украины обсуждать территориальный вопрос.
— Россия в 2022-м предупреждала
Украину, что вынуждена будет признать непризнанные республики, просила дать людям спокойно жить.
— До конца текущего года мы будем свидетелями новых успехов наших бойцов.
