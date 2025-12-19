Владимир Владимирович о СВО:

— Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения.

— Мы готовы и хотим завершить конфликт мирными средствами на основе тех принципов, которые были изложены мною в июне прошлого года.

— Киев по сути отказывается от завершения конфликта мирными средствами.

— Россия пока не видит готовности

Украины обсуждать территориальный вопрос.

— Россия в 2022-м предупреждала

Украину, что вынуждена будет признать непризнанные республики, просила дать людям спокойно жить.

— До конца текущего года мы будем свидетелями новых успехов наших бойцов.

Фото: скриншот видео