19 Декабря , 16:31

Владимир Путин назвал Зеленского талантливым артистом

"Зеленский — артист, и артист талантливый, я говорю это без всякой иронии".

Владимир Путин назвал Зеленского талантливым артистом

Владимир Владимирович о СВО:

— Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения.

— Мы готовы и хотим завершить конфликт мирными средствами на основе тех принципов, которые были изложены мною в июне прошлого года.

— Киев по сути отказывается от завершения конфликта мирными средствами.

— Россия пока не видит готовности

Украины обсуждать территориальный вопрос.

— Россия в 2022-м предупреждала

Украину, что вынуждена будет признать непризнанные республики, просила дать людям спокойно жить.

— До конца текущего года мы будем свидетелями новых успехов наших бойцов.

